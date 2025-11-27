　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員建議「非典型」童子賢選北市　吳怡農：應提出要為台北做什麼

▲▼吳怡農召開記者會公布民調。（圖／記者呂佳賢攝）

▲壯闊台灣創辦人吳怡農認為台北市長人選不在「推誰」而在「能為台北市做什麼」。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨2026台北市長選舉多人被點名，但目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農遞件表達意願。北市議員許淑華說，或許可考慮找企業家，如和碩科技董事長童子賢。對此，吳怡農今（27日）表示，不應該把重點只放在「要推誰」，也要提出要為台北市「做什麼」，現在弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，「我們根本沒有辦法交換意見，導致市民感受不到民進黨對台北市的積極」。

對於北市首長選戰，許淑華建議，選戰關鍵在於誰能吸收最多中間選票，如果只能保住綠營基本盤是不夠的，人選應該具備政治色彩較不鮮明的特質，或許可以考慮和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物。

對此，吳怡農認為，不應該把重點只放在「要推誰」，也要提出要為台北市「做什麼」，現在弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，「我們根本沒有辦法交換意見」。

吳怡農指出，這樣的狀況導致市民感受不到民進黨對台北市的積極、「看不見我們對這個城市發展的願景，這樣是沒有辦法爭取到社會的支持」。

▲▼ 蔣萬安施政報告與質詢及答覆-許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼民進黨台北市議員許淑華（上圖）建議和碩聯合科技董事長童子賢（下圖）代表民進黨參選2026台北市長選舉。（圖／記者黃克翔、記者林育綾攝）

▲▼和碩聯合科技董事長童子賢。（圖／記者林育綾攝）

11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看
快訊／出國轉機遭帶走！妻曝最新狀況
川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導
賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅
快訊／台中最強跨年夜　「全A咖」卡司公布
單車被輾爆　騎士遭捲入慘死

許淑華2026大選民進黨吳怡農童子賢2026台北市長

