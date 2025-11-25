凱基社會慈善基金會協助學生安心就學　市府表揚義行善舉

▲黃偉哲市長頒發感謝狀予凱基社會慈善基金會執行長曾錦隆，表揚其協助受災學童與校園復原的善行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱基社會慈善基金會關懷受丹娜絲颱風影響學童，捐贈學用品協助受災學生及家庭度過難關，總發放金額達37萬餘元，共有36校176名學生受惠；並捐贈275萬餘元協助5所學校校園重建復原，總捐贈金額達新台幣312萬餘元，捐贈表揚儀式25日在永華市政中心舉辦，由市長黃偉哲頒發感謝狀予該基金會執行長曾錦隆。

市長黃偉哲表示，丹娜絲颱風重創中南部，造成嚴重災情與損失，不僅影響民眾生活，也對孩童的就學與心理造成衝擊。在重建的路上，需要政府與民間力量攜手，感謝凱基社會慈善基金會長期耕耘地方公益，秉持助人為樂的信念，在災後第一時間伸出援手，發揮高度的社會責任感。黃偉哲市長強調，這筆物資不僅是經濟上的協助，更是希望與溫暖的鼓勵，希望能幫助孩子們在逆境中堅強成長，勇敢迎向未來。也呼籲更多企業與團體回應善舉，齊心為需要幫助的家庭築起更穩固的保護網。

教育局長鄭新輝指出，社會的溫暖是支援學子成長的重要力量，尤其在災後的恢復階段，更需要集體的愛心與行動。財團法人凱基社會慈善基金會此次的捐贈不僅展現對教育的重視，也強化學校與社區的連結，讓學生感受到不只是家人、師長，整個社會都在關心他們，面對未來的不確定與挑戰，這樣的資源與關懷將成為他們重要的精神支柱。期望透過本次活動喚起社會各界共同來支援受災區與需要幫助的學生，進一步提升他們的學習專注力與幸福感。

凱基社會慈善基金會執行長曾錦隆表示，未來將繼續與各界共同努力，持續為教育環境注入更多愛心與資源，讓每個學子都能享有更好的學習資源，在成長過程中感受到社會的關懷，健康快樂地成長。

受災區受贈的學校代表也在活動中表達感謝，強調這次財團法人凱基社會慈善基金會的捐贈，在學校經費有限的情況下，這些資源對學校及學生家庭有很大的支援、效果。