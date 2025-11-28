　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪日坐高市早苗辦公桌遭網友罵翻　陳宥丞曝實情嗆：有判斷能力？

▲陳宥丞發文。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）

▲陳宥丞坐高市早苗辦公桌挨轟。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌本周率團訪日，在拜會日華懇會長古屋圭司時，古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀。對此，隨團的民眾黨台北市議員也貼出他坐在高市早苗辦公桌的照片，未料引起大批網友不滿批評「坐別人辦公桌是非常沒有禮貌的事」、「國中生畢業旅行的水準」，陳宥丞則回應，「有沒有判斷能力？知不知道是獨立思考？你有來過自民黨參訪？自民黨幹部請我坐下來拍照的！台灣就是有你們才會只有青鳥沒有思考」。

黃國昌本周率青年團訪日，首日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎，接著次日拜會日本多個主要政黨參眾議員，包含立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會。

隨團的民眾黨台北市議員陳宥丞貼出多張照片發文表示，二度到東京拜訪自民黨（70年黨史），前次到訪有幸和麻生太郎前首相閉門會談；這次以副團長身份在高市早苗首相辦公室。

但陳宥丞其中貼出一張坐自民黨總裁高市早苗辦公桌的照片，引起網友不滿，紛紛至該貼文留言砲轟「坐別人的辦公桌是非常沒有禮貌的事」、「國中生畢業旅行的水準」、「有經過人家允許坐上去椅子嗎」、「難怪人家不想見」、「丟台灣人的臉」。

陳宥丞也親自回應，「有沒有判斷能力？知不知道是獨立思考？你有來過自民黨參訪？自民黨幹部請我坐下來拍照的！台灣就是有你們才會只有青鳥沒有思考」、「你知道是董事長同意，經理盛情邀請我們坐下合照嗎？你們連判斷的能力都沒有，還留言秀下限」。

另外，有網友質疑陳宥丞貼出與麻生太郎的照片是舊照，批評「前次到訪見到麻生，這次？」、「前次拜訪的照片這次用」、「高層見不到，只好調舊照」。

▼陳宥丞貼出與麻生太郎合影，遭質疑是舊照。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）

▲▼陳宥丞發文。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

