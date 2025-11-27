黃國昌訪日見不到親台大咖？許甫要求澄清　外交部：行程非駐館能決定

▲民眾黨主席黃國昌率青年團訪日，拜會日華議員懇談會長、自民黨眾議員古屋圭司，並在自民黨總裁、日本首相高市早苗桌子前合影。（圖／民眾黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌近期率青年團赴日參訪，媒體報導指出，有涉外人士評論黃國昌以黨主席身分出訪卻碰軟釘子，民眾黨副秘書長許甫今（27日）表示，所謂的涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」小咖，是一個非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措，呼籲總統府、外交部等單位出面澄清。對此，外交部回應，絕無針對個別出訪行程，提供相關資訊給特定媒體，由於正值日本國會開議期間，相關行程需配合日方，並非由外交部或駐外館處所能決定。

黃國昌本周率青年團訪日，首日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎，接著次日拜會日本多個主要政黨參眾議員，包含立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會。

有媒體報導指出，民眾黨在安排過程中，欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒。有涉外人士就評論，黃國昌以主席身分出訪，時間允許下通常至少會與在野黨主席會面，並指訪問名單都是在過水，行個人造勢之實。

民眾黨副秘書長許甫批評，所謂的涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」的小咖，這是一個非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措，希望總統府、外交部、相關國安單位一定要出面澄清滅火，不要讓日本朋友誤會。

對此，民進黨立委林楚茵傻眼地說，「民眾黨訪日見到不到大咖，惱羞成怒竟然要外交部澄清？民眾黨是在搞笑嗎？」日本國會正在會議期間，議員們各自有行程，無法碰面難道也要怪外交部？

林楚茵痛批，日本訪問吃癟就要外交部扛，就是「不給錢還拼命加要求」的慣老闆嘴臉！民眾黨先快速回想在日本首相高市早苗因為挺台灣，受到中國霸凌時，你們做了什麼？有聲援嗎？現在好意思要外交部幫忙澄清？什麼事都沒做也想跟日本討人情套交情？

林楚茵提醒，今年外交部預算被藍白聯手亂砍一通，外交宣傳預算還被砍到零，民眾黨也是加害者，第一線外交同仁辛苦拼外交，你們在國內扯後腿，出國知道不容易又回頭要外交部「澄清」？民眾黨要外交部澄清是不是？「楚茵就來幫忙點破，你們就是巨嬰+慣老闆」。

外交部則回應，關於立法院各黨團及委員提出的出訪需求，外交部均一視同仁，指示駐外館處全力協助安排。

外交部指出，本次行程在有限時間內，我國駐日本代表處依據黃委員辦公室提出的需求協助洽排。由於正值日本國會開議期間，相關行程需配合日方，並非由外交部或駐外館處所能決定。

最後，外交部強調，外交部同仁絕無針對個別出訪行程，提供相關資訊給特定媒體。