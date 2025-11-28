　
國際

中國人沒了！日燒肉老店崩潰「幫幫我」　1張照曝真相萬人朝聖

▲▼中國人沒了！日燒肉老店崩潰「幫幫我」　1張照曝真相萬人朝聖。（圖／翻攝自X／別府燒肉春香苑）

▲老闆PO出單日業績報表，直呼「快撐不下去」，但事實恰恰相反。（圖／翻攝自X／別府燒肉春香苑）

記者柯沛辰／綜合報導

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言，祭出暫緩赴日旅遊等報復措施。近日，日本大分縣別府市一間老字號燒肉店在X發文「求助」，反串稱沒了中國觀光客「快撐不下去」，但露出的報表上卻顯示接待超過200位客人，根本是生意好到忙不過來。

經營54年的老字號燒肉店「別府燒肉春香苑」26日在X貼出店內單日業績報表，並寫道：「中國觀光客消失了，快撐不下去了，誰來幫幫我啊！明天我們店休一天！」還附上一個流淚的顏文字。不過，業者隨後在留言處道歉，稱這篇「反串文」誤導了不少人。

事實上，根據照片中露出的報表，店內單日接待客人數量高達98組，一共227人，生意相當不錯。對此，業者接受日媒《NewSphere》採訪時表示，他們經營多年，深受當地人喜愛，根本不靠中國遊客，也不需要中國遊客，所以根本沒感覺到客流量有減少。

貼文至今已吸引超過1083萬人瀏覽、1640則留言，還有2萬人按讚、2348次分享，在社群引發熱議。

快訊／台男阿布達比轉機被帶走　今晨獲釋
宏福苑94惡火！年輕媽媽心碎徹夜尋嬰　婦拿畢業照淚尋失聯女兒
台粉專笑香港惡火像「鬼滅無限城」　道歉回7字又被炎上
快訊／宏福苑惡火今早累計94死　76傷11人是消防員
霸王寒流再現？北極「冬季風暴」可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到
宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光：好辛苦
快訊／基隆民宅深夜大火！　9旬嬤救出、數十人驚逃
宏福苑今早「高樓竄火光」影片曝！　消防隊入內涉險搜救

