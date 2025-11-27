徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，今（27日）因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，犯罪嫌疑重大遭新北檢聲押禁見，稍早法院裁准羈押禁見；由於徐同時有民眾黨新住民委員會主委身份，過去也曾擬被民眾黨列入不分區名單但後作罷，讓此案格外敏感。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，「賴總統要不要乾脆昭告天下，你的國安紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲」。

新北地檢署指出，新北檢指揮法務部調查局台中市調查處偵辦徐春鶯涉嫌違反反滲透法案件，於26日持新北地院核發的搜索票，搜索徐春鶯住居所共11處，並帶回徐春鶯等7名被告、12名證人釐清案情。

而徐春鶯2022年間替正在競選台北市長的黃珊珊站台，檢方認為，徐春鶯涉犯反滲透法第 4 條第 1 項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持，反滲透法第9條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢等罪嫌。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，當碰到兩岸婚姻問題、青年交流、陸籍新住民權益保障時，很多人第一個會找到徐春鶯，因為她非常熱心又溫暖，嫻熟兩岸交流事務，數十年來，她勞心勞力讓更多新住民能和她一樣在台灣成家立業。

陳智菡說，她還記得，徐春鶯告訴過她，自己是因為自由戀愛認識了台灣的先生，嫁來台灣，孩子們也都在台灣成長，「如今，當賴清德的國安行動方案山雨欲來，徐春鶯搶先一步因為反滲透法第4條遭到羈押禁見」。

陳智菡指出，徐春鶯的羈押理由還提到她曾在總統大選幫忙候選人站台，「好可怕的事由，賴總統要不要乾脆昭告天下，你的國安紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲」。

陳智菡直言，身為一個台灣人，看到台灣的總統，毫無民胞物與的胸懷，假借國安之名，行政治迫害之實，心情真的很沈重，「我們也要大聲的提醒，從中國大陸入籍的新住民朋友們：台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心」。