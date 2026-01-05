　
伊朗示威浪潮進入第2周　警民衝突逾10死

▲伊朗因貨幣貶值各地爆發示威衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗因民眾不滿生活成本飆升而引發的抗議浪潮已進入第2周，人權團體與當地媒體4日指出，示威活動持續擴大，抗議群眾再度與安全部隊爆發致命衝突，死傷人數持續攀升，顯示局勢仍未降溫。

伊朗多地爆發抗議　至少12至16人死亡

法新社報導，根據伊朗官方統計，自去年12月28日首都德黑蘭商家罷市、抗議物價高漲以來，這波示威已造成至少12人喪生，其中包括安全部隊成員。當局尚未公布完整的死傷與逮捕名單，但承認部分地區情勢緊張。

路透社引述人權團體指出，隨著抗爭浪潮蔓延至全國多地，示威者與安全部隊之間的暴力衝突在多座城市爆發，死亡人數至少已達16人。由於官方與民間組織公布的數字存在落差，相關死傷情況目前仍難以獨立查證。

總部設於美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）表示，近期夜間在德黑蘭，以及南部城市希拉茲（Shiraz）與西部多個地區，均出現群眾集結抗議的情況，示威者高喊批評伊斯蘭共和國神職領導層的口號，顯示不滿情緒已從經濟議題延伸至政治層面。

分析指出，這是自2022年至2023年間，因年輕女性艾米尼（Mahsa Amini）遭控違反婦女服裝規定被捕並於羈押期間死亡、引爆全國性抗爭以來，伊朗規模最大的一波示威浪潮。不過，目前抗議主要集中在庫德族與盧爾族（Lors）人口較多的西部地區，整體規模尚未達到2022年至2023年時的程度，也遠不及2009年總統大選爭議引發的大規模街頭運動。

伊朗國內外壓力逼迫　政權恐陷動盪

儘管如此，這波動盪仍被視為對伊朗政治體制的重大考驗。去年6月，伊朗與以色列爆發為期12天的衝突，造成伊朗部分核設施受損，精銳部隊高階指揮官身亡，國內外壓力隨之升高。在此背景下，新一輪社會動盪無疑成為自1989年掌權至今、現年86歲的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）所面臨的另一項嚴峻挑戰。

面對民怨升高，承受高度壓力的總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）政府試圖以經濟措施緩解不滿。政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）今天在國營電視台表示，未來4個月將對公民每人每月發放相當於7美元的補助金，期望減輕生活成本上升帶來的衝擊。

根據法新社彙整伊朗官方公告與媒體報導，這波抗議行動已蔓延至全國31省中的23省，至少40座城市出現不同程度的示威，多數集中於中小型城鎮。外界普遍關注，伊朗當局後續將採取何種手段因應，是否進一步加強鎮壓，或嘗試透過經濟與政治調整化解持續擴大的社會不滿。

