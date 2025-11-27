南韓政府出手了！單獨制裁柬埔寨詐騙集團　凍結資產、限制入境

▲南韓派遣外交部次長金珍我前往柬埔寨首都金邊的犯罪園區太子集團。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（27）日宣布，針對東南亞地區涉及韓籍民眾的網路詐騙、誘騙與暴力監禁等犯罪行為，首度祭出獨立制裁措施，指定包括15名個人和132個組織為制裁對象，凸顯對於跨國犯罪的強硬態度，這也與近期一名22歲韓籍朴姓大學生在柬埔寨被誘騙至詐騙園區受虐致死案件密切相關。

根據《韓聯社》，南韓外交部指出，此次制裁涵蓋多個在柬埔寨運作的大型詐騙園區，包括曾關押多名韓國人的「太子園區」與「芒果園區」。其中，太子集團（Prince Group）總裁陳志與相關組織被列入制裁對象。此外，涉及跨國犯罪資金洗錢的匯旺集團（Huiwon Group）及其子公司亦被納入制裁。

值得注意的是，此次制裁對象還包括在柬埔寨其他地區活躍的詐騙組織總負責人，以及與韓籍大學生暴力、關押致死事件直接相關的核心犯罪分子。太子集團早在上月已被美國與英國列為制裁對象，而匯旺集團也被美國財政部認定為「主要洗錢風險金融機構」。

依據南韓相關法律，列入制裁的個人與組織將面臨國內資產凍結（包括虛擬資產）、國內金融交易限制，至於個人還將被禁止入境。南韓政府表示，這是南韓首度針對跨國犯罪單獨施行的制裁，也是史上規模最大的單次制裁行動，展現南韓政府對東南亞網路組織犯罪造成的國內外重大損害，採取積極應對的決心。

南韓政府進一步強調，未來將持續透過跨部會合作及國際合作，全力應對跨國犯罪，擾亂海外犯罪組織網絡，並防止南韓被利用作為犯罪收益的藏匿或洗錢管道。同時，南韓政府將持續辨別並指定新的制裁對象，加強非法資金阻斷行動，確保國民安全與金融秩序。