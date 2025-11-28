川普、高市20分鐘「機密通話」細節曝！　日本否認美勸別挑釁北京

▲日媒公開川普與高市的20分鐘通話細節。（組圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國《華爾街日報》26日報導，美國總統川普和日本首相高市早苗通話時，請對方不要在台灣議題上刺激北京。不過日本當局隨即駁斥這項傳聞。如今兩人對話細節進一步曝光，川普早在與高市通話20分鐘前，已經先與中國國家主席習近平通話1小時。而高市幕僚也透露了川高兩人的通話重點內容。

《華爾街日報》報導指出，川普與高市早苗進行電話會談時，針對日中關係緊張局勢表達關切，並要求日方避免進一步激化與中國的對立，希望不要就台海議題刺激北京當局，但並未要求高市撤回相關發言。

日本官房長官木原稔27日在記者會上對此予以澄清，強調「報導中提及川普建議在台灣主權問題上不要挑釁中國政府一事，並無此事實」，明確否認相關說法。

根據《共同社》報導，川普與高市早苗的這場約20分鐘美日領袖通話是由美方主動提出，川普在對話中特別提及日中關係需要「管理」的重要性，不過並未要求高市早苗收回先前在國會答辯時的「台灣有事」發言。

值得關注的是，川普在與高市通話前，才剛與習近平進行約1小時的電話會談，其中有一半時間都在討論台灣問題。

《日本經濟新聞》報導，高市幕僚27日對此次通話內容進一步說明，表示雙方討論的重點是「如何在中國反彈聲浪中尋求平息之道，共同努力合作」。不過，日美兩國政府此前均未公開承認高市的台灣發言成為通話議題。

日本政府高層官員透露，通話中也觸及川普重視的中國大豆進口等貿易議題，川普向高市傳達「良好的美中關係也會對日本產生正面影響」的訊息。儘管如此，日方仍堅決否認高市在對中政策上「接受川普建議」的說法，強調雙方僅是就區域情勢交換意見。