美、日「台灣有事」不同調？川普致電逼高市滅火　憂影響對中談判

▲川普與高市早苗10月28日會晤。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到台海議題後，引爆中國政府強烈不滿。美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話後，又於隔天主動致電高市早苗。儘管日本政府駁斥美媒報導，表示川普並未提出「不要挑釁中國」建議；但日媒調查多名政府人士後揭露，川普確實針對台海局勢向日方釋出指示降溫訊號。

川普24日與習近平通話後，隔天（25日）便主動向高市早苗提出電話會談，內容圍繞台灣問題和近期日中緊張對立情勢。

日媒《朝日新聞》採訪多名日本政府內部消息人士，指出川普25日主動向日方提出請求後，便緊急與高市早苗從上午10時起（台灣時間上午9時）進行25分鐘的通話，面對中國的強烈反彈，川普向日方下達指示，「必須設法讓事態冷靜下來」，強調美日應加強合作、避免受到北京當局挑釁影響。

報導分析，這番態度顯示，川普不希望日中衝突升高，進而對他所主導的美中貿易與稀土供應鏈談判造成負面影響，尤其川普更預計明年4月訪問中國。

《朝日新聞》認為，川普並未對高市早苗在眾議院針對台灣有事的答覆表達支持，也未鼓勵日本在台海事務採取更強硬的姿態。日本政府人士指出，儘管川普並未要求日方撤回言論，但他明確意識到中國對高市早苗的強烈不滿，希望美日共同避免局勢惡化。

另一名官員則分析，即便川普並未說出「日本必須自制」這類明確措辭，但態度上已清楚傳達希望緊張情勢降溫的立場。

▲日本內閣官房長官木原稔。（圖／達志影像／美聯社）

日本內閣官房長官木原稔27日下午在記者會強烈駁斥美媒《華爾街日報》的說法，表示報導提及「川普建議（日方）不要在台灣主權問題上挑釁中國」之說法絕非事實。《朝日新聞》引述日本政府內部人士說法，認為被歸類為親台派、對中強硬派的木原稔，其實對於川普在台海議題上看法的轉變，恐怕缺乏足夠的危機意識。

在日本政府內部，對川普介入日中對立的警惕感正逐漸升高。一名政府人士憂心表示，假設日中對立加劇，美方又因自身利益要求日方降溫，可能動搖從安倍晉三時代以來建立的互信基礎。

另一方面，高市早苗也難以輕易撤回眾議院質詢時的答覆，幾乎是進退兩難。報導分析，一是因為撤回發言將形同宣示「台灣有事不屬於存亡危機事態」，壓縮未來日本啟動集體自衛權的政策空間；二是假設高市撤回發言，將遭遇保守派強烈批判，認為對中國示弱，恐引發支持率下滑、影響政權穩定。