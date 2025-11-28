　
沙塵空污「PM10偏高」！鄭明典提醒戴口罩　西半部恐達紅色警示

▲▼空污。（圖／環境部）

▲境外空污來襲，圖為馬祖地區上午最新景象。（圖／環境部空品監測網）

生活中心／綜合報導

東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島空氣品質，環境部表示，今（28日）西半部、宜蘭、冬山、花蓮地區、馬公、馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。前氣象局長鄭明典表示，「沙塵影響持續！這次PM10偏高，戴口罩有幫助！」

環境部說明，今日東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

鄭明典在臉書指出，「沙塵影響持續！這次PM10偏高，戴口罩有幫助！」他也引述環境部的觀測，提醒西半部、宜蘭、冬山、花蓮地區、馬公、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

▲▼空污。（圖／環境部）

▲境外空污來襲，部分地區可能達「紅色警示」等級。（圖／環境部空品監測網）

根據環境部表示，明日東北季風減弱，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

周日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

11/26 全台詐欺最新數據

