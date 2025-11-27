恆春罕見比台北還涼　鄭明典揭「一大片沙塵」往台灣來：落塵量較高

▲鄭明典：有一大片粉棕色濛濛地沙塵即將影響台灣。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

恆春比台北還涼！前中央氣象局長鄭明典觀測今（27日）晚的天氣圖發現，最南端的屏東恆春9時許出現18.7度左右的氣溫，甚至比台北還低，原因只有一個，就是「下雨了」，另外衛星雲圖也可見有濛濛地粉棕色「軌跡」即將抵達台灣，影響空氣品質。

鄭明典今晚9時許引述氣象署的最新天氣圖指出，恆春入夜後氣溫一度來到18.7度，比台北的19.8度還低，「難得恆春比很多地方都『涼』」，其中原因只有一個，就是恆春下雨了，台北沒下雨。不過稍晚北部還會降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，根據今天下午3時許的衛星雲圖顯示，鄭明典認為，台灣北方有濛濛地粉棕色軌跡，在影像判讀上是沙塵，和霾、煙塵還是有點區隔，依照軌跡推斷，應該很快就會影響台灣的空氣品質。

鄭明典並根據今晚環境部的空品監測指標指出，「落塵量會比較高。」北部和金馬的主要物染物是PM10，這是中國沙塵影響的特徵，PM10會帶來比較高的落塵量，室內環境會好很多。

事實上，氣象專家林得恩稍早也分析，未來3天，東北風可能挾帶境外汙染物，影響台灣及離島空氣品質，「空氣有夠髒！」西部地區將介於「黃色」到「橘色」等級之間，中南部則因位於下風處，空品在「橘色」等級。

▼恆春罕見比台北還涼。（圖／中央氣象署）

