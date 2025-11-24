連2波低溫探15℃！這次冷空氣偏南　鄭明典「台灣降溫比較有感」

▲東北季風再報到，這波低溫仍下探15度 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

東北季風再報到，中央氣象署表示，今（24日）晚桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區轉雨，明天25日溫度會進一步下降，低溫下探15度。前氣象局長鄭明典則分析，這次蒙古高壓強度並不強，但因這次冷空氣會偏南出海，「台灣降溫會比較有感」。

氣象署指出，今晚起隨著東北季風增強，桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區將轉為有局部短暫雨的天氣，花蓮也有零星下雨機會。明天宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫度方面，明天北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，中南部地區及台東高溫25至28度間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，明晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度，南部及花東約18至19度。

鄭明典分析，上周的那一波高氣壓強度是1064，而這次蒙古高氣壓強度1048，並不強，但將給台灣帶來的最低溫可能相差不多，只是影響時間會短一點。由於最近季節到了，後續還會有一波波的冷高壓建立、出海，氣溫上下變動快，提醒民眾注意。

鄭明典指出，兩波低溫差不多，原因是上一波冷高壓前的低氣壓非常偏北，主要的冷空氣偏北出海，對台灣影響較弱。這次可以看到低壓往南延伸，低壓加強它西側的北風，因此冷空氣雖不強，但是會偏南出海，「台灣的降溫會比較有感」，只是影響時間偏短。