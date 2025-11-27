今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

▲2016年初「霸王級寒流」，前一年底北極上空也出現「冷暖空氣對峙」。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前氣象局長鄭明典26日分享，北極上空出現「冷暖空氣對峙」，時間點很罕見，印象中2016年初的超強寒流來襲前，前一年底的北極上空也偏早發生類似現象。

鄭明典在臉書發文表示，大約在北極圈上方23公里高空，目前兩團相對暖和冷的空氣對峙中。他說明，這個時間應是極渦發展的階段，也就是極區上空日照減少，空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，自然形成逆時針環流「極渦」。

▲北極圈上方23公里高空，目前兩團相對暖和冷的空氣對峙中。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

鄭明典表示，冬季前期，通常是單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空，如今極渦發展的地方出現暖空氣，基本上就是「極區平流層暖變」的現象，「這麼早發生的情況相對少見，印象中，2016年年初有超強寒流，年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象！」

事實上，氣象專家林得恩24日也提到，根據美國國家氣象局今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢，尤其在今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上，且持續到明年2月的發生機率都在50％以上。

林得恩指出，根據過去統計分析，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，「冷冬」機率約6成，且在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大，中南部則是轉為偏乾，春雨也會偏少。