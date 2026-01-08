GG被偷了！餐廳「鎮店之寶」失竊　老闆崩潰急尋：珍藏幾十年

▲餐廳員工及老闆紛紛訴諸社交媒體，希望找回鎮店之寶。（圖／臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州一間知名餐廳，長年珍藏「海象陰莖骨」，作為裝飾品與鎮店之寶，未料卻被客人偷走。老闆與員工如今訴諸社交媒體協尋，承諾絕不採取法律行動，只希望趕快找回珍寶。

《紐約郵報》報導，「Donkey’s Place」位於卡姆登市（Camden），曾被名廚安東尼波登（Anthony Bourdain）盛讚為當地最棒的起司牛肉堡，店內陳設包括許多奇特收藏品，例如巨齒鯊牙齒及本次失竊的海象陰莖骨，長期作為店內話題焦點。

12月30日晚間，3名男子在店內暢飲數小時後，要求查看放置在吧台後方的「海象陰莖骨」，未料趁隙行竊。根據畫面，竊賊蓄著鬍鬚，笑著手持雞尾酒，與其他人合照。稍後，他被監視器拍到帶著戰利品離開。

當班女員工隔日發布影片，希望借助廣大網友力量找回「鎮店之寶」。她說，「我根本不敢相信他會這麼做！如果偷東西的人看到這個，請把它還回來，沒有它一切都不一樣了。」

餐廳老闆路卡斯（Lucas）說，當班女員工只是暫時離開，到後場處理其他事務，竟然有客人趁機將「海象陰莖骨」偷走，「我們拿到了他的照片，但我不認為他還在鎮上。」他表示不打算提告，只希望珍藏數十年的寶物能夠物歸原主，「我們只希望東西被還回來。」