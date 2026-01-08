　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

GG被偷了！餐廳「鎮店之寶」失竊　老闆崩潰急尋：珍藏幾十年

▲▼GG被偷了！餐廳「鎮店之寶」失竊　老闆崩潰急尋：珍藏幾十年。（圖／臉書）

▲餐廳員工及老闆紛紛訴諸社交媒體，希望找回鎮店之寶。（圖／臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州一間知名餐廳，長年珍藏「海象陰莖骨」，作為裝飾品與鎮店之寶，未料卻被客人偷走。老闆與員工如今訴諸社交媒體協尋，承諾絕不採取法律行動，只希望趕快找回珍寶。

《紐約郵報》報導，「Donkey’s Place」位於卡姆登市（Camden），曾被名廚安東尼波登（Anthony Bourdain）盛讚為當地最棒的起司牛肉堡，店內陳設包括許多奇特收藏品，例如巨齒鯊牙齒及本次失竊的海象陰莖骨，長期作為店內話題焦點。

12月30日晚間，3名男子在店內暢飲數小時後，要求查看放置在吧台後方的「海象陰莖骨」，未料趁隙行竊。根據畫面，竊賊蓄著鬍鬚，笑著手持雞尾酒，與其他人合照。稍後，他被監視器拍到帶著戰利品離開。

 

當班女員工隔日發布影片，希望借助廣大網友力量找回「鎮店之寶」。她說，「我根本不敢相信他會這麼做！如果偷東西的人看到這個，請把它還回來，沒有它一切都不一樣了。」

餐廳老闆路卡斯（Lucas）說，當班女員工只是暫時離開，到後場處理其他事務，竟然有客人趁機將「海象陰莖骨」偷走，「我們拿到了他的照片，但我不認為他還在鎮上。」他表示不打算提告，只希望珍藏數十年的寶物能夠物歸原主，「我們只希望東西被還回來。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國
新青安想出租？　資深房仲揭嚴重後果

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「買俄油」恐面臨500%關稅！　川普大刀砍向印度等國

5歲妹慘死！男求愛被拒「綁架她女兒」餵鱷魚吃　恐被判死刑

川普稱美國將接管委內瑞拉數年　不排除親赴當地

單親帶孩、窮到睡車上！　她從1500元翻轉人生「創業年收飆近3億」

緊張升溫！　日本抗議中國鑽井船「東海偷挖天然氣」

GG被偷了！餐廳「鎮店之寶」失竊　老闆崩潰急尋：珍藏幾十年

研究曝：「瘦瘦針」停藥後每月復胖0.8kg　2年內打回原形

美軍入侵直接開火！　丹麥塵封70年「冷戰軍規」曝光

川普再等1000年？　BBC分析他「3招得手格陵蘭」

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

「買俄油」恐面臨500%關稅！　川普大刀砍向印度等國

5歲妹慘死！男求愛被拒「綁架她女兒」餵鱷魚吃　恐被判死刑

川普稱美國將接管委內瑞拉數年　不排除親赴當地

單親帶孩、窮到睡車上！　她從1500元翻轉人生「創業年收飆近3億」

緊張升溫！　日本抗議中國鑽井船「東海偷挖天然氣」

GG被偷了！餐廳「鎮店之寶」失竊　老闆崩潰急尋：珍藏幾十年

研究曝：「瘦瘦針」停藥後每月復胖0.8kg　2年內打回原形

美軍入侵直接開火！　丹麥塵封70年「冷戰軍規」曝光

川普再等1000年？　BBC分析他「3招得手格陵蘭」

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款

美媒分析鄭宗哲定位　40人名單邊緣、需等傷兵機會

黑熊「黑輪」雙腳走路、亞洲蹲根本工讀生　網笑：你這樣不像熊喔

假代辦國民年金是詐騙　台東成功分局籲民眾勿交付個資

池上夜市拾得皮包　關山警協助日本籍旅客順利尋回

網傳桃園龜山商場出現持刀客　警調監視器：他拿的是鐵尺

綠島、蘭嶼垃圾轉運量逾2300公噸　縣府籲落實源頭減量與分類

【火流星劃破夜空！】墾丁天空突現藍光　單車環島男全錄下

國際熱門新聞

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

美軍入侵直接開火　丹麥「冷戰軍規」曝光

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

「薩莉亞」創始店要拆了！搬整間店估上看千萬

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

美股跌近500點！台積電ADR挫逾2.5％　輝達逆勢上漲1%

畫面曝！　美移民官開槍擊斃37歲女

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

不准先囤貨？中國傳暫停訂購輝達H200晶片

川普砸1.5兆「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

更多熱門

相關新聞

4年洗錢306億　茶餐廳老闆遭求刑9年半

4年洗錢306億　茶餐廳老闆遭求刑9年半

「茗香園冰室」、「東引快刀手」實際負責人羅以翔，涉嫌架設「HEROPAY」支付系統，從2021年到2025年間，幫非法博弈業者洗錢306億元，羅以翔從中獲利逾3億元，台北地檢署5日依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告，其中羅以翔名下保時捷已遭變賣，被求刑9年6個月，財務秘書黃秀蓉遭求刑6年。

超討厭打電話！餐廳訂位「1服務超加分」

超討厭打電話！餐廳訂位「1服務超加分」

訂完位不去了「友人下秒1句話」　全場炸鍋

訂完位不去了「友人下秒1句話」　全場炸鍋

78歲常客沒來　主廚上門聽見微弱求救聲

78歲常客沒來　主廚上門聽見微弱求救聲

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　少年隊最新說法曝

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　少年隊最新說法曝

關鍵字：

海象骨失竊餐廳珍藏尋物

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面