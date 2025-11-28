台灣有事影響沖繩！中國航空停飛那霸、學術交流遭殃　日網友反應曝

▲日本沖繩縣那霸是一顆相當耀眼的海上明珠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗本月7日在眾議院針對「台灣有事」的答覆，引發中國政府強烈不滿，要求國內航空公司減少明年3月前往返日本的航班。沖繩因與中國往來頻繁，首當其衝，部分航線出現大規模減班，甚至取消。沖繩學術交流與觀光業同樣受到衝擊，多名受邀的中國研究者陸續取消訪日行程。

根據日媒《琉球新報》，中國政府因高市發言不滿，呼籲航空公司調整日本航班，沖繩縣受到最直接的影響。中國東方航空原本計畫自12月起至明年3月初維持每週7班往返上海與那霸，但11月27日最新情況顯示，12月4日、13日、15日、17日及19日共5天全面停飛。

春秋航空雖仍維持每週7班，但12月10日增班1班後，後續班次恐持續縮減。

北京往返那霸航線由中國國際航空營運，目前仍維持每週2班正常運行。福州往返那霸航線則由廈門航空負責，原先每週2班、往返4班，但12月1日至26日期間將大幅減班至僅剩3個去程、3個返程航班。

香港航線方面，香港快運與香港航空現階段仍維持每週7班與4班，尚未傳出減班訊息。經統計，沖繩目前與中國本土直航的5條航線中，已有3條受到不同程度影響。

▲日本沖繩縣那霸市首里城正殿修復工程預計明年完工。（圖／達志影像／美聯社）

沖繩縣觀光振興課指出，中國國內對日本的學術、文化活動也開始受到影響。原計畫12月初在北京某大學舉行「沖繩週」活動，因中國政府呼籲而停辦。沖繩縣政府也正從日本駐外據點蒐集更多訊息，以掌握對觀光及國際交流所造成的連鎖效應。

不只觀光，學術領域同樣遭殃。20日至24日在沖繩科學技術大學院大學（OIST）舉行的腦科學與人工智慧國際會議「ICONIP2025」，原預定有323名中國研究者訪日，最終卻有198人取消行程。許多人是因中國政府示警、或擔憂返國後的不確定性，使得出席者紛紛改為線上參加。

日本網友留言，「終於可以去沖繩玩了，國際通恢復以往的盛景，至於京都則是能夠重拾過往的平靜」、「沖繩每年約有1000萬名觀光客造訪，從內地（日本）來的人數佔8成、國外觀光客約佔2成，至於海外觀光客，台灣人佔42%、中國人佔18%，其實中國遊客比例只佔總體的3、4%」、「希望能儘早恢復正常」、「最好可以不要來」。