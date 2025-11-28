中研院長誰接棒　陳建仁、周美吟、朱敬一傳入列

記者黃翊婷／綜合報導

中研院新院長遴選將在12月13日由遴選委員會向評議會提出候選人排序推薦名單，近日傳出院長候選人名單包含前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一，和一名工程科學組的院士。不過，陳建仁、周美吟、朱敬一至今都未對此做出回應。

▲由左至右依序為陳建仁、周美吟、朱敬一。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝自中研院網站）

中研院新院長的遴選期程，從今年6月12日組成院長遴選委員會開始，7月到9月底前公開徵求人選，遴選委員會11月召開遴選委員會會議，預計12月13日由遴選委員會向評議會提出候選人排序推薦名單，再交由總統遴選並公布最終院長結果。

根據《聯合新聞網》報導，近日傳出院長候選人推薦名單包含陳建仁、周美吟、朱敬一和一名工程科學組的院士，不過，目前陳、周、朱3人都沒有對此做出回應。

此外，早在11月13日就傳出陳建仁被推薦參與院長遴選，立委柯志恩、萬美玲曾提出質疑，表示雖然肯定陳建仁過去貢獻，但陳已經75歲，恐怕和院長年齡年輕化的趨勢產生矛盾，還要注意遴選資訊是否公平。

當時中研院遴委會說明，陳建仁的確請辭，但依法現在不能公告誰參選，不論是或不是都不能回答。中研院院長廖俊智也表示，院長遴選委員會是獨立運作，他不應該涉入，也沒辦法關心，對於院長的年齡，他沒有任何規劃。