傳陳建仁選中研院長「立委質疑太老」　遴委會：無法透露誰參選

▲中研院遴選委員會發言人陳儀莊（圖右）表示，現在依法無法透露誰參與新院長遴選。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院目前正進行新院長遴選。國民黨立委質疑，前副總統陳建仁先參與遴選委員會後請辭，更傳出被推薦參與院長遴選，對其他候選人不公平，也質疑陳建仁75歲年齡太大。中研院遴委會今天表示，陳建仁的確請辭，依法現在不能公告誰參選，不論是或不是都不能回答，到目前為止，所有訊息都是公開，所有候選人知道訊息都是一樣。

立法院教文會今（13日）邀請中研院院長廖俊智列席報告業務概況並備質詢。立委柯志恩、萬美玲關心目前中研院長遴選。柯志恩表示，前副總統先參選院長遴選委員會副召集人，直到9月中旬才請辭，傳出是因為被推薦為院長候選人，這種狀況對其他候選人是否不公平，因為陳建仁在請辭前，比其他候選人更了解狀況，雖然沒違法，但社會觀感不好。

立委萬美玲則質疑，前院長李遠哲、翁啟惠和現任院長廖俊智接任時，都是58歲，雖然肯定陳建仁過去貢獻，但他現已75歲，恐怕和院長年齡年輕化趨勢產生矛盾，另外遴選資訊是否公平也要注意。隨後詢問廖俊智，是否有關心新院長遴選，對院長年齡有何看法。

廖俊智表示，院長遴選委員會獨立運作，自己不應該涉入，也沒辦法關心，對於院長年齡，自己沒有任何規劃。

中研院第13任院長遴選委員會發言人陳儀莊表示，院長遴選由遴選委員會獨立運作，陳建仁的確是請辭遴選委員會副召集人，但依法現在不能公告誰參選，也無法透露陳建仁是否參選，不論是或不是都不能回答，到目前為止，所有訊息都是公開，所有候選人知道訊息都是一樣。

根據中研院新院長遴選期程，今年6月12日組成院長遴選委員會，7月到9月底前公開徵求人選，遴選委員會11月召開遴選委員會會議，預計12月13日由遴選委員會向評議會提出候選人排序推薦名單3名，再交由總統遴選並公布最終院長結果。