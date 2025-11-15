陳建仁也被點名選台北市長　綠委：候選人必須能大於民進黨

▲前副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

各政黨備戰2026縣市首長選戰，台北市部分，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，另外包含閣揆卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅、吳思瑤、前民進黨秘書長林右昌都被點名，此外也有媒體點名前副總統陳建仁。對此，綠委吳沛憶今（15日）受訪時表示，在台北市的候選人必須能夠大於民進黨，「其實我覺得越多人選的討論越好，因為這樣我們之後可以找出最強的人選」。

對於陳建仁也被點名選北市，吳沛憶表示，其實離選舉還有一大段時間，這段時間關於台北市長的人選討論很熱烈，還滿多人都有被提出來討論，像是立法院的同事王世堅、莊瑞雄，然後行政院副院長鄭麗君，像吳怡農，很多的名單都有人提出來討論。這都是好事，對台北市的選舉來講，一定是要推出最有競爭力人選。

吳沛憶認為，候選人形象、個人特色也要很鮮明，必須能夠大於民進黨。在台北市來說，能夠跟台北市民溝通，甚至跟年輕世代溝通，這是很重要的，所以也很期待，「其實我覺得越多人選的討論越好，因為這樣我們之後可以找出最強的人選」。

至於鄭麗君被點名參選北市，吳沛憶表示，鄭麗君過去當不分區立委時，有認養過中正萬華區，所以在地民眾對她的風評都很好，也很熟悉。鄭麗君對台北市也非常的熟悉。在台北市長候選人當中，倘若有女性的候選人，也不失為一個亮點。

吳沛憶指出，現在討論的人選其實都很優秀，我自己都覺得滿兩難的。但是最重要的應該還是意願，大家可以多點評、多討論，也希望最後有選舉熱忱、意願又非常優秀的人選可以來出任台北市長候選人。

至於中正萬華議員選戰如何幫助選將們？吳沛憶表示，中正萬華即將進行黨內初選，這是民進黨的黨內民主，其實每一次都會有很多的新人，有很多的年輕人願意來加入耕耘基層的行列，我們都覺得非常的感謝，也非常的鼓勵。每一個要挑戰的新人都要通過全民調考驗，就可以來出任民進黨正式提名的戰將。初選對新人來講也是激勵自己很重要的一個關卡。

吳沛憶指出，她個人明年也是第一次來輔選中正萬華的議員，最大任務當然就是幫助民進黨提名的四席或者三席能夠全壘打，一旦提名產生，一定會全力以赴，陪每一位候選人全力在基層打拚。