中友百貨彰化店停工傳言不斷　林世賢怒轟：惡意造謠將提告

▲外界傳聞中友百貨停工，彰化市長林世賢出面怒轟造謠。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

針對近日「中友百貨彰化店停工」的不實傳聞，彰化市長林世賢今日偕同中友百貨台中店長陳俊華、施工廠商中屋營造總經理黃明俊，親赴旭光西路的工地現場勘查。目前正進行筏基混凝土澆置作業，工程持續穩定推進，粉碎了外界的謠言。林世賢嚴正聲明，對於散播不實訊息者，公所將保留法律追訴權。

中友百貨彰化店預定地原為彰化市第二停車場，佔地2150坪。七年多前，彰化縣政府委託彰化市公所辦理BOT開發案。林世賢市長上任後成功招商，引進益彰股份有限公司投資，預計斥資43億元，規劃興建地下4層、地上21層的鋼骨結構大樓。這座複合式商場將結合百貨、餐飲、影城與停車空間，預期將成為彰化市首座大型百貨，為地方帶來嶄新風貌。

▲外界傳聞中友百貨停工，彰化市長林世賢出面怒轟造謠。（資料圖／縣府提供）

該基地於2022年點交土地，並於2023年8月14日動土。由於中友用地前身為魚池，地質鬆軟，加上台灣地震頻繁，為確保建築結構安全與品質，施工團隊必須加強防震與地基設計，包含土壤改良、補漿、連續壁等複雜工法。同時，配合彰化縣政府嚴謹的建照及五大管線審查程序，導致工程進度受到外部因素影響。經調整工期，目前預計於2029年5月11日前完工啟用。

中屋營造總經理黃明俊強調：「目前工地已完成地下五層開挖與地下室主要工程，後續將陸續往上興建樓層。光是工程料錢就已投入超過6億元，工程正穩定進行中，根本不可能停工。」

▲彰化市長林世賢與中友及營造公司到中友彰化基地視察。（圖／彰化市公所提供）

林世賢對於外界「唱衰」的說法表示遺憾。他指出，有業者願意在彰化投資如此大型的百貨，對彰化而言是好事，彰化人應共同支持與祝福，而非散播不實訊息打擊投資信心。他再次強調，今日已公開說明並澄清謠言，若仍有人惡意造謠，市公所將保留法律追訴權。

林世賢也透露，彰化市知名的運動用品銷售業者已與中友百貨洽談設櫃事宜，顯示業界對未來中友百貨彰化店前景的看好。中友百貨台中店長陳俊華則強調，十分期待與彰化在地品牌及店家展開更綿密的合作，共同打造結合購物、休閒、餐飲與親子活動的複合式空間，讓中友百貨成為市民重要的休閒娛樂據點，持續深耕彰化，帶動地方繁榮。

▲外界傳聞中友百貨停工，彰化市長林世賢出面怒轟造謠。（圖／彰化市公所提供）