彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

▲彰化市近日路面出現神似惡靈古堡的神秘標示。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市區街頭近日上演一場現實版「惡靈古堡」！多處路面一夜之間出現神似電影中保護傘公司標誌的「紅色三角」神秘圖案，引發民眾瘋狂猜測。從陰謀論到外星記號，各種KUSO解讀滿天飛，連彰化市長林世賢親赴現場也看得一頭霧水。這場讓全城陷入猜謎大賽的「三角標誌之亂」，在引發整日熱議後，真相終於由彰化縣地政處親自揭曉。

這批神秘的標示主要出現在民族路與中華路口等彰化市區多處要道。圖案為一張大尺寸的綠底帆布，上面有著六個醒目的紅色三角形。由於樣式特殊，從未有人見過，瞬間成為地方討論焦點，不少民眾指出，超像電影惡靈古堡遊戲中的Logo，甚至還有網友KUSO，是大佛砲彈標誌。

彰化市長林世賢表示，他接獲民眾通報後也感到困惑，據了解包括縣道、省道在內有多處地點都被張貼，但並未向市公所提出申請，他直指此舉「實在很惡質」。主管機關公路局彰化工務段段長廖志彬也坦言沒看過這種圖，雖初步猜測與航測有關，但強調未經申請就張貼在道路上，不僅有違法之虞，也可能影響行車安全。

在各方詢問下，彰化縣地政處晚間終於給出正解。這些神秘標記是彰化地政事務所為辦理114年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊」（俗稱三圖合一）的委外航拍工作，由得標廠商所設。

地政處說明，這些高反光布標是作為「圖根點空中定位測量」之用，目的在於增加空中飛行測量的精準度，以補足相關座標資訊。這項作業對於提升傳統地籍圖的精度、強化土地界址的一致性至關重要，並有助於未來土地複丈、登記、都市計畫及公共工程等作業，對市民財產權益保障與城市治理效能均有正面效益。

地政處強調，這些布標純屬測量用途，絕無任何監視、蒐集個資或治安上的目的。作業模式是「當天安裝、當天飛測、當天拆除」，屬於短暫性的佈設。因此，晚間廖志彬段長前往勘查時，便發現這些圖案已被拆除。

地政處也坦言，由於此項作業應用了較新的測量技術，布設形式較不為大眾所熟悉，導致民眾產生疑慮。對此，地政事務所表示，未來進行類似作業時，會加強事前與地方的溝通及宣導，避免再次造成不必要的誤會與不便。