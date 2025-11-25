彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

記者唐詠絮／彰化報導

馬路如虎口，但竟然有人把馬路當成「體能訓練場」！昨(24日)上午，彰化市旭光路出現令人傻眼的一幕，一名男子無視來往車流，竟在馬路中央以「青蛙跳」方式危險穿越，整個過程被路過民眾拍下上傳網路，引發熱議。警方獲報後將根據監視器畫面依法對該名「青蛙哥」開罰。

▲彰化市旭光路驚見一名男子青蛙跳穿越馬路。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

事件發生在昨天上午11點09分左右，從網友PO在「社會事新聞影音」的影片可以清楚看到，這名穿著短褲、背著背包的男子，先是從外側車道青蛙跳到雙黃線，由於當時有不少車輛往來，駕駛們紛紛減速繞開，就怕一個不小心撞上「青蛙哥」。

影片曝光後引發網友討論，不少人直呼太離譜。有網友無奈表示「禮讓行人就算了，還要禮讓行人青蛙跳？」還有人諷刺說「是在玩青蛙過河的遊戲嗎？」多數網友都認為，這種行為簡直是拿自己的生命開玩笑，也嚴重影響其他用路人的安全。

▲彰化市旭光路驚見一名男子青蛙跳穿越馬路。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

彰化警方獲報後，立即派遣線上巡邏警力前往現場查看，但該名男子已經離開。警方表示，雖然現場沒有找到人，但後續會調閱附近監視器畫面查明身分。根據道路交通管理處罰條例第78條規定，行人不依規定擅自穿越車道，可處新臺幣500元罰鍰。

警方提醒民眾，穿越馬路一定要走行人穿越道或斑馬線，千萬不要為了省時間或一時興起做出危險舉動。馬路是給車輛通行的場所，不是運動場或遊戲場，任何不遵守交通規則的行為，都可能造成無法挽回的遺憾。