生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化放颱風假！清潔隊停止收運垃圾　民眾撲空傻眼

▲彰化颱風假，民眾不知清潔隊同步停止清運，全撲空。（圖／民眾提供）

▲彰化颱風假，清潔隊同步停止清運，並加派人員在定點站崗指揮。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鳳凰颱風逼近台灣，彰化縣政府於11日晚間8點30分緊急宣布12日停止上班上課。由於宣布時間較晚，加上今天清晨彰化市雖然天氣陰霾但無風無雨，導致許多民眾不知清潔隊同步停收垃圾，一早騎機車載著垃圾到定點，清潔隊安排人員在現場指揮，民眾撲空而返，引發不少討論。

這次中部縣市的颱風假決策，對縣市首長而言可說是「最難的一晚」。當台中、苗栗陸續宣布放假，彰化、南投、雲林的首長們卻陷入煎熬。直到晚間8點至8點30分，彰化縣仍在評估氣象資料，臉書湧入大量民眾留言，紛紛呼喊「快宣布放假，不然會咕嚕咕嚕！」最後在氣象數據達標下，彰化與雲林也跟進宣布停班課，僅有南投縣宣布上班上課。

▲彰化颱風假，民眾不知清潔隊同步停止清運，全撲空。（圖／民眾提供）

▲彰化縣放颱風假，彰化市清潔隊同步定點停止清運。（圖／民眾提供）

12日一早，彰化市天氣陰霾，不少早起民眾根本不知道已放颱風假。許多婆婆媽媽如常騎著機車載著垃圾到定點準備到垃圾，卻發現垃圾車沒來，才驚覺今天停收垃圾，只好無奈提著垃圾回家。有民眾表示：「放颱風假賺到一天假」，也有人替縣府緩頰「沒風沒雨總比有災情好」。

彰化縣政府昨日表示，依據中央氣象署預報資料，彰化縣今日已達停班停課標準，請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出，做好防颱準備。各地鄉鎮公所清潔隊垃圾也同步收運服務一併暫停，請民眾留意官方公告，並配合防災措施。

11/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蘇澳成孤島　泥流灌進民宅超慘畫面曝
普發1萬今入帳「為什麼我還沒收到」！　財政部解答
「停班課假圖卡漫天飛」警方要查了！　議長搶頭香道歉
逼近冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了
王子5副業營業額破億卻哭窮？　知情人士揭：口袋幾乎空空
宜蘭「沉浸式釣蝦場」直擊！　水淹腳踝繼續釣
快訊／雞蛋複檢芬普尼仍超標！　縣府重罰畜牧場12萬

張麗善FB先說照常上班課　3分鐘急刪

張麗善FB先說照常上班課　3分鐘急刪

雲林縣政府今日晚間20點28分宣布明（12日）停班停課，但就在近1小時前，行政院人事行政總處官網早公布雲林「停班停課」消息，即反覆變動，接著雲林縣長張麗善臉書專頁亦在19點50分左右貼出「照常上班課」貼文，讓關注上班課動態的民眾全炸了鍋，直呼：「不要鬧了！」、「到底放不放假？」

王義川的影響有多大？　王瑞德：張善政嚇到單獨宣布桃園放颱風假

王義川的影響有多大？　王瑞德：張善政嚇到單獨宣布桃園放颱風假

桃園颱風假！主管「1句話」要求龜山人台北上班

桃園颱風假！主管「1句話」要求龜山人台北上班

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

大學生寄信求放颱風假　校長幽默回覆

大學生寄信求放颱風假　校長幽默回覆

關鍵字：

彰化市清潔隊颱風假清運垃圾

讀者迴響

