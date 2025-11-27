崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎　全國典範永續實力

▲崑山科大榮獲台灣永續大學獎三大獎，展現卓越永續實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」已邁入第18屆，今年特別舉辦第二屆「台灣永續大學獎」評選活動，並於11月26日在台北圓山大飯店舉行盛大頒獎典禮。

崑山科技大學在眾多大學中脫穎而出，榮獲「台灣永續績優大學獎－永續綜合績效獎」，同時在永續單項績效中，拿下「環境管理領袖獎」與「永續發展教育領袖獎」兩項殊榮，顯示永續發展理念已深根校園內外。

「TCSA台灣企業永續獎」歷屆累計參獎企業超過581家，營業總額達2021年國內GDP的167%。自去年起新增「台灣永續大學獎」，今年前十大典範大學公私校各半，無論綜合大學或科技大學皆致力邁向永續發展的共同目標。崑山科大永續發展暨社會責任處以「崑科永續 綠聚共榮」為主題，展現校園永續願景與策略，並藉由永續報告書詳盡呈現永續經營和綠色校園的規劃績效，值得肯定。

其中，「環境管理領袖獎」授予智慧生活管理學院團隊的「以循環經濟驅動環境管理的永續行動」計畫，該計畫聯合產官學研以及民間社會力量，共同推動農漁業廢棄資材的循環再利用，兼具技術創新、教育推廣及政策擴散，推動環境管理策略並建立沉浸式「菱炭森活工場」，深化社區韌性。計畫已成功碳化多種農漁林廢棄物，製成高品質生物炭，累積減碳量顯著，並搭配環境教育及企業商品開發，真正落實永續管理。

而「永續發展教育領袖獎」則頒給智慧生活管理學院的「數位觀光導覽建置與濕地環境永續推廣」計畫，運用360VR數位觀光技術推廣濕地永續理念，設計高品質環境遊程，培育數位觀光人才，計畫滿意度高達95%，為地方永續發展注入新動力。