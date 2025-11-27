　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎　全國典範永續實力

▲崑山科大榮獲台灣永續大學獎三大獎，展現卓越永續實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大榮獲台灣永續大學獎三大獎，展現卓越永續實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」已邁入第18屆，今年特別舉辦第二屆「台灣永續大學獎」評選活動，並於11月26日在台北圓山大飯店舉行盛大頒獎典禮。

▲崑山科大榮獲台灣永續大學獎三大獎，展現卓越永續實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科技大學在眾多大學中脫穎而出，榮獲「台灣永續績優大學獎－永續綜合績效獎」，同時在永續單項績效中，拿下「環境管理領袖獎」與「永續發展教育領袖獎」兩項殊榮，顯示永續發展理念已深根校園內外。

「TCSA台灣企業永續獎」歷屆累計參獎企業超過581家，營業總額達2021年國內GDP的167%。自去年起新增「台灣永續大學獎」，今年前十大典範大學公私校各半，無論綜合大學或科技大學皆致力邁向永續發展的共同目標。崑山科大永續發展暨社會責任處以「崑科永續 綠聚共榮」為主題，展現校園永續願景與策略，並藉由永續報告書詳盡呈現永續經營和綠色校園的規劃績效，值得肯定。

▲崑山科大榮獲台灣永續大學獎三大獎，展現卓越永續實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中，「環境管理領袖獎」授予智慧生活管理學院團隊的「以循環經濟驅動環境管理的永續行動」計畫，該計畫聯合產官學研以及民間社會力量，共同推動農漁業廢棄資材的循環再利用，兼具技術創新、教育推廣及政策擴散，推動環境管理策略並建立沉浸式「菱炭森活工場」，深化社區韌性。計畫已成功碳化多種農漁林廢棄物，製成高品質生物炭，累積減碳量顯著，並搭配環境教育及企業商品開發，真正落實永續管理。

▲崑山科大榮獲台灣永續大學獎三大獎，展現卓越永續實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而「永續發展教育領袖獎」則頒給智慧生活管理學院的「數位觀光導覽建置與濕地環境永續推廣」計畫，運用360VR數位觀光技術推廣濕地永續理念，設計高品質環境遊程，培育數位觀光人才，計畫滿意度高達95%，為地方永續發展注入新動力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看
快訊／出國轉機遭帶走！妻曝最新狀況
川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導
賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅
快訊／台中最強跨年夜　「全A咖」卡司公布
單車被輾爆　騎士遭捲入慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

更生會80週年慶在南檢登場　輔導員獲肯定各界齊傳遞「以愛復歸」

南檢召開政風聯繫會議　鍾和憲籲強化揭弊、查賄與打詐能量

黑面三媽祖廟六興宮200週年　王得祿神像入神儀式同慶

南投家扶學校暨社區認養計畫10年有成　偕舞獅隊發表成果

「共學計畫」是投資詐騙　女遭詐50萬後配合警釣出車手

向海致敬再升級！台東首創跨局處海岸成果發表　表揚年度績優團隊

深耕永續觀光產業鏈　縣府攜手30家在地業者推動台東永續慢旅

屏科大城中院區開幕　南部動物醫療新基地遇入新里程

海巡緝私再建功！跨縣市查獲4支鯊魚劍　7嫌違反保育法送辦

廚師化身暖心天使送物資　家扶中心喜獲知名運動拖鞋

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

更生會80週年慶在南檢登場　輔導員獲肯定各界齊傳遞「以愛復歸」

南檢召開政風聯繫會議　鍾和憲籲強化揭弊、查賄與打詐能量

黑面三媽祖廟六興宮200週年　王得祿神像入神儀式同慶

南投家扶學校暨社區認養計畫10年有成　偕舞獅隊發表成果

「共學計畫」是投資詐騙　女遭詐50萬後配合警釣出車手

向海致敬再升級！台東首創跨局處海岸成果發表　表揚年度績優團隊

深耕永續觀光產業鏈　縣府攜手30家在地業者推動台東永續慢旅

屏科大城中院區開幕　南部動物醫療新基地遇入新里程

海巡緝私再建功！跨縣市查獲4支鯊魚劍　7嫌違反保育法送辦

廚師化身暖心天使送物資　家扶中心喜獲知名運動拖鞋

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

閔熙珍法庭爆哭：我很冤枉！　強調沒操縱NewJeans：她們非常聰明

2025全球10大乾淨機場！桃園機場「勇奪第9」　日本4機場霸榜

香港宏福苑大火已釀55死！　消防處副處長：大樓內找到生還者

女路過鄰居家見橘白貓「好像我家的」　下秒對到眼傻：真的是你

香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣規範「沒阻燃」

乘高空滑索飛越樹海眺望太平洋！長濱一日遊攻略　在銀行吃海鮮

「賴清德不會打王世堅這張牌」　謝龍介預言：卓榮泰打北市長一戰

快訊／16:53花蓮近海規模3.5地震　2縣市有感

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

地方熱門新聞

台南消防局召開專技安檢座談會強化公私協力守護消防安全

外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

桃園軌道願景館　榮獲國家建築金獎　

桃園捷運綠線施工前線參訪　11/28開放報名

《煦色韶光》曹松清個展　即起元智登場

嘉義中埔水資源保護活動　邀來金曲歌王歌后助陣

抗通膨！在家煮　知名品牌廚具疫後業績成長

可成科技捐贈幫浦消防車強化南市消防局多功能救災戰力

備戰全國賽！台中大鵬國小羽球隊獲贈3500顆羽球　他加碼：奪冠發15萬

5年開罰單135億！台中議員控市民成提款機

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司發聲

福爾摩沙古道國際越野賽11／29登場

炫寬家園新院區籌建15年A棟年底將完工

更多熱門

相關新聞

中信銀行獲金管會認可中小企業放款績優　深耕永續金融助企業布局

中信銀行獲金管會認可中小企業放款績優　深耕永續金融助企業布局

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）長期深耕中小企業，榮獲金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）表揚為「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果績優銀行，由行政院院長卓榮泰授獎，中國信託銀行總經理楊銘祥代表領獎。中信銀行自2014年至2025年間，持續提供中小企業資金來源，以行動與專業陪伴中小企業成長，值得一提的是，中信銀行今年對中小企業放款較前一年新增新臺幣645億元，放款餘額增加總數領先金融同業，藉由創新數位金融服務流程、綿密海外據點及深耕永續金融議題的實力，協助超過上萬家企業客戶布局，本次獲績優銀行

信義房屋ESG大滿貫！狂攬5大永續獎項

信義房屋ESG大滿貫！狂攬5大永續獎項

雲林縣長張麗善勇奪「永續傑出人物獎」展現縣政永續推動領航力

雲林縣長張麗善勇奪「永續傑出人物獎」展現縣政永續推動領航力

咖啡挑戰賽29日登場　世界冠軍評審坐鎮

咖啡挑戰賽29日登場　世界冠軍評審坐鎮

跨文化料理驚豔國際！崑山餐飲系奪10獎

跨文化料理驚豔國際！崑山餐飲系奪10獎

關鍵字：

崑山科大永續

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面