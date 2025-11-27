黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌本周率團訪日，在拜會日華懇會長古屋圭司時，古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗的辦公室，並在「總裁」的桌牌前合影留念。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）大酸，這是民眾黨傳統，跟真人的國會議員合照比較不擅長，但跟建築物標示牌、桌牌合照很有經驗，黃國昌繼承柯文哲腳步，在日本留下美好回憶。

黃國昌本周率青年團訪日，首日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎，接著次日拜會日本多個主要政黨參眾議員，包含立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會。

在拜會古屋圭司時，古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗的辦公室，並在「總裁」的桌牌前合影留念。

有媒體報導指出，民眾黨在安排過程中，欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒。有涉外人士就評論，黃國昌以黨主席身分出訪，時間允許下通常至少會與在野黨主席會面，並指訪問名單都是在過水，行個人造勢之實。

對此，鍾佳濱今天大酸，這可能是民眾黨的傳統，柯文哲當年為選總統訪日，也是跟掛牌合照，「民眾黨對於跟真人的國會議員、政壇領袖的合照比較不擅長」，但跟建築物外的單位標示牌和桌牌合照很有經驗，黃國昌承繼著柯文哲的腳步，在日本留下美好的回憶。

針對被拒絕傳聞，民眾黨副秘書長許甫則說，所謂的涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」的小咖，這是一個非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措，希望總統府、外交部、相關國安單位一定要出面澄清滅火，不要讓日本朋友誤會。