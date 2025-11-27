政院將對《財劃法》提覆議　國民黨團：讓你踢鐵板「來就否決」

▲針對行政院將對本月初三讀的《財劃法》修正案提覆議，國民黨立法院黨團書記長羅智強27日表示，讓你踢鐵板，覆議來就是否決。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對立法院4日三讀通過《財劃法》修正草案後，應依地方財力級次給予不同補助比率，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值，行政院今（27日）將提覆議案。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強直言，行政院做政治鬥爭，今天提出覆議，國民黨立場，「就是讓你踢鐵板，覆議來就是否決」。

立法院去年甫修正《財劃法》，地方與中央在統籌分配款、一般性補助款等認知上不同而造成爭議，藍白遂於11月4日再度修正《財劃法》，然幾天後，閣揆卓榮泰就拍板在野喊話多時的行政院版《財劃法》修正草案，只是送至立法院後，本周二在程序委員會上被民眾黨團提的暫緩列案擋下，無法付委審查。而行政院今也將對月初通過的《財劃法》修正草案提覆議案。

對此，羅智強27日上午在國民黨立法院黨團記者會上表示，「就是一個賴皮總統加上一個覆議院長」，《財劃法》不要中央集權又集錢，是賴清德當台南市長時的理念，但國民黨團兌現後，賴皮總統顯然下令要卓榮泰當覆議院長，再次提覆議，

羅智強說，事實上，國民黨團不會排斥有關《財劃法》的檢討跟修正討論，不過行政院真尊重地方財政自主權的話，應該要尊重三讀法律，讓新版《財劃法》實施半年或一年後來檢討成效，才是最好方式，再不然就是立法院提出新版《財劃法》之前，就像去年他們就請行政院提出院版，

羅智強繼續說，可是行政院不是，故意等到三讀後，用蓋牌方式，蓋掉立院三讀通過的法律，天下有這道理嗎？為什麼拖一年半不做？就是做政治鬥爭，所以今天提出覆議，國民黨立場，「就是讓你踢鐵板，覆議來就是否決」。