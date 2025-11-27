　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若政院版財劃法獲立院共識　卓榮泰：將詳列試算結果

▲▼行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（27日）通過對立法院14日通過的《財政收支劃分法》部分條文修正案提出覆議案，呈請總統核可後移請立法院覆議。院長卓榮泰說，這次已經是行政院在過去一年以來第8次提出覆議案；他強調，若國會能對政院版財劃法達成共識，政院將詳列相關試算結果，避免現在就詳列，反倒遭懷疑數字如何拼湊而出，呼籲大家合理討論。

行政院長卓榮泰今提到，這次已是行政院在過去一年以來，第8次提出覆議案，「我還是要強調，行政院的覆議是基於憲政機關賦予行政院的權利跟責任，而且每次提出覆議都是被動的」。

卓榮泰表示，上一次針對財劃法的覆議，公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平，苦口婆心講了這麼多，但是覆議被否決。今天再次針對再修版財劃法提出錯誤內容與條文提出覆議，是因為這次條文的修正，會造成中央政府違法編列預算，導致無法編列預算。

卓榮泰說，行政院已經提出院版財劃法，可以讓國民的生活品質更均勻，垂直劃分更合理、水平分配更公平，地方自治精神更強化，計算指標也更細緻，面面俱到。在野黨立委中有些有識之士，清楚政院版都持肯定，但是黨的意識卻決定了他們的行為，深感遺憾。

卓榮泰認為，只要有合理討論空間，且可以把院版財劃法至立院討論，只要大家願接受院版的原則與公式，中央可以將試算結果數字詳列，避免現在就詳列，反倒遭懷疑數字如何拼湊而出。

卓榮泰也引前總統蔣經國曾說的，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」，同樣的，如果把買醬油的錢全部拿去買醋，就沒錢買醬油，就必須借錢買醬油。今天把國家的歲計賸餘、歲入，大幅往地方政府統籌分配稅款分配，而且嚴重限縮中央政府財源、財政調節能力，中央為此必須要舉債。

卓榮泰強調，只要依照院版財劃法，雖然可以釋出地方自主財源比較多，但是經過合理分配後，設定基本財政需要額，讓每個地方政府都做指定要做的事情，也合理保障再教育社福跟基本設施的一般補助款，同時也恢復計畫型補助款，中央地方夥伴關係可以繼續，中央也沒有因此增加財務舉債。

