提財劃法覆議　卓榮泰：有在野黨立委肯定院版「遺憾被黨意影響」

▲行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（27日）通過對《財政收支劃分法》部分條文修正案的覆議案，呈請總統核可後移請立法院覆議。院長卓榮泰說，這次已經是行政院在過去一年以來第8次提出覆議案，每次都是被動的。他指出，立法院一年中連修3次財劃法，且錯誤越修越大，行政院版可以讓國民的生活品質更均勻，分配更合理公平。在野黨立委中有些有識之士，清楚政院版都持肯定，「但是黨的意識卻決定了他們的行為，深感遺憾」。卓也特別感謝立法院長韓國瑜，「韓院長對很多事情都理解，但是到黨團都無法解決，這是遺憾的」。

行政院長卓榮泰今提到，這次已是行政院在過去一年以來，第8次提出覆議案，「我還是要強調，行政院的覆議是基於憲政機關賦予行政院的權利跟責任，而且每次提出覆議都是被動的」。

卓榮泰表示，上一次針對財劃法的覆議，公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平，苦口婆心講了這麼多，但是覆議被否決。今天再次針對再修版財劃法提出錯誤內容與條文，這次條文的修正會造成中央政府違法編列預算，導致無法編列預算。

卓榮泰說，行政院已經提出院版財劃法，可以讓國民的生活品質更均勻，垂直劃分更合理、水平分配更公平，地方自治精神更強化，計算指標也更細緻，面面俱到。在野黨立委中有些有識之士，清楚政院版都持肯定，但是黨的意識卻決定了他們的行為，深感遺憾。

卓榮泰指出，立法院一年中連修3次財劃法，且每次修的錯誤程度越來越大，窒礙難行程度越來越重，不只影響法律安定性，還有施政穩定性、中央地方政府之間合作的關係。因此行政院一直認為，提出一個可長可久、長治久安的財劃法才是唯一之道，行政院用一年時間跟地方政府溝通六次以上才完整提出。

卓榮泰提到，過去3次財劃法修正，從來沒有一次詳細計算過、從來沒有一個有數字版本，也沒有跟行政院溝通，所以提出的版本造成這麼大的困難。一方面要取快，但是錯誤百出，何不匆匆容容、按部就班好好溝通，設定出一部大家都可以接受的財劃法。

卓榮泰強調，財劃法不可能每個縣市百分之百，但是只要取得最高共識、合理分配、更全面的照顧，這是政府責任，要朝這方向來做。

針對提出國防特別預算，卓榮泰表示，請今天到昨天一直有一些不同意見的在野黨委員、黨的負責人，「我想請問，國防需不需要？人民的社會福利、照顧需不需要？大家一定會說需要，所以要合理分配」。

卓榮泰也引前總統蔣經國曾說的，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」，同樣的，如果把買醬油的錢全部拿去買醋，就沒錢買醬油，就必須借錢買醬油。今天把國家的歲計賸餘、歲入，大幅往地方政府統籌分配稅款分配，而且嚴重限縮中央政府財源、財政調節能力，中央為此必須要舉債。

卓榮泰強調，只要依照院版財劃法，雖然可以釋出地方自主財源比較多，但是經過合理分配後，設定基本財政需要額，讓每個地方政府都做指定要做的事情，也合理保障再教育社福跟基本設施的一般補助款，同時也恢復計畫型補助款，中央地方夥伴關係可以繼續，中央也沒有因此增加財務舉債。

卓榮泰指出，1.25兆軍購特別預算分8年計算，一年約1563億左右，在中央財政能力下不需違反公債法，未來隨著國家經濟發展、GDP成長，更有餘裕空間。明年開始，會結束上一階段的特別預算，還會有餘裕空間充作特別條例的預算。都是經過合理計算，跟過去三次修改財劃法，還稱台灣會變兵工廠、購置軍武，是不一樣的。

卓榮泰強調，國防有需要、財政紀律要維持，經過合理盤點在經過大家共同努力，未來在整個經濟發展中，是有能力處理這問題。