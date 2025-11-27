　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提財劃法覆議　卓榮泰：有在野黨立委肯定院版「遺憾被黨意影響」

▲▼行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（27日）通過對《財政收支劃分法》部分條文修正案的覆議案，呈請總統核可後移請立法院覆議。院長卓榮泰說，這次已經是行政院在過去一年以來第8次提出覆議案，每次都是被動的。他指出，立法院一年中連修3次財劃法，且錯誤越修越大，行政院版可以讓國民的生活品質更均勻，分配更合理公平。在野黨立委中有些有識之士，清楚政院版都持肯定，「但是黨的意識卻決定了他們的行為，深感遺憾」。卓也特別感謝立法院長韓國瑜，「韓院長對很多事情都理解，但是到黨團都無法解決，這是遺憾的」。

行政院長卓榮泰今提到，這次已是行政院在過去一年以來，第8次提出覆議案，「我還是要強調，行政院的覆議是基於憲政機關賦予行政院的權利跟責任，而且每次提出覆議都是被動的」。

卓榮泰表示，上一次針對財劃法的覆議，公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平，苦口婆心講了這麼多，但是覆議被否決。今天再次針對再修版財劃法提出錯誤內容與條文，這次條文的修正會造成中央政府違法編列預算，導致無法編列預算。

卓榮泰說，行政院已經提出院版財劃法，可以讓國民的生活品質更均勻，垂直劃分更合理、水平分配更公平，地方自治精神更強化，計算指標也更細緻，面面俱到。在野黨立委中有些有識之士，清楚政院版都持肯定，但是黨的意識卻決定了他們的行為，深感遺憾。

卓榮泰指出，立法院一年中連修3次財劃法，且每次修的錯誤程度越來越大，窒礙難行程度越來越重，不只影響法律安定性，還有施政穩定性、中央地方政府之間合作的關係。因此行政院一直認為，提出一個可長可久、長治久安的財劃法才是唯一之道，行政院用一年時間跟地方政府溝通六次以上才完整提出。

卓榮泰提到，過去3次財劃法修正，從來沒有一次詳細計算過、從來沒有一個有數字版本，也沒有跟行政院溝通，所以提出的版本造成這麼大的困難。一方面要取快，但是錯誤百出，何不匆匆容容、按部就班好好溝通，設定出一部大家都可以接受的財劃法。

卓榮泰強調，財劃法不可能每個縣市百分之百，但是只要取得最高共識、合理分配、更全面的照顧，這是政府責任，要朝這方向來做。

針對提出國防特別預算，卓榮泰表示，請今天到昨天一直有一些不同意見的在野黨委員、黨的負責人，「我想請問，國防需不需要？人民的社會福利、照顧需不需要？大家一定會說需要，所以要合理分配」。

卓榮泰也引前總統蔣經國曾說的，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」，同樣的，如果把買醬油的錢全部拿去買醋，就沒錢買醬油，就必須借錢買醬油。今天把國家的歲計賸餘、歲入，大幅往地方政府統籌分配稅款分配，而且嚴重限縮中央政府財源、財政調節能力，中央為此必須要舉債。

卓榮泰強調，只要依照院版財劃法，雖然可以釋出地方自主財源比較多，但是經過合理分配後，設定基本財政需要額，讓每個地方政府都做指定要做的事情，也合理保障再教育社福跟基本設施的一般補助款，同時也恢復計畫型補助款，中央地方夥伴關係可以繼續，中央也沒有因此增加財務舉債。

卓榮泰指出，1.25兆軍購特別預算分8年計算，一年約1563億左右，在中央財政能力下不需違反公債法，未來隨著國家經濟發展、GDP成長，更有餘裕空間。明年開始，會結束上一階段的特別預算，還會有餘裕空間充作特別條例的預算。都是經過合理計算，跟過去三次修改財劃法，還稱台灣會變兵工廠、購置軍武，是不一樣的。

卓榮泰強調，國防有需要、財政紀律要維持，經過合理盤點在經過大家共同努力，未來在整個經濟發展中，是有能力處理這問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象
宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀
一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」
快訊／金唱片搶票時間出爐！　票價、座位圖一次看
揪心！失智妻目擊卻不知被撞死的是老公　女兒悲痛認屍
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！　香港5級大火震撼娛樂圈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

喊話賴清德兩岸路線一定要改　呂秀蓮：民進黨現在只想鞏固政權

提財劃法覆議　卓榮泰：有在野黨立委肯定院版「遺憾被黨意影響」

不幫軍人加薪卻增1.25兆國防預算！　傅崐萁：踐踏法律絕不妥協

呂秀蓮：台灣為何一定要聽美國的　納稅錢通通買武器活著有什麼意義

移民特考確定刪除身高限制　考試院會通過明年上路

無法違法編列預算！行政院對財劃法提覆議案　呈請總統核可

李乾龍與藍委餐敘！　傅崐萁曝談3內容：國民黨鐵板一塊

賴清德提1.25兆國防預算　王婉諭曝「2027」由來：國會不該無故杯葛

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

喊話賴清德兩岸路線一定要改　呂秀蓮：民進黨現在只想鞏固政權

提財劃法覆議　卓榮泰：有在野黨立委肯定院版「遺憾被黨意影響」

不幫軍人加薪卻增1.25兆國防預算！　傅崐萁：踐踏法律絕不妥協

呂秀蓮：台灣為何一定要聽美國的　納稅錢通通買武器活著有什麼意義

移民特考確定刪除身高限制　考試院會通過明年上路

無法違法編列預算！行政院對財劃法提覆議案　呈請總統核可

李乾龍與藍委餐敘！　傅崐萁曝談3內容：國民黨鐵板一塊

賴清德提1.25兆國防預算　王婉諭曝「2027」由來：國會不該無故杯葛

黃瑋昕化身超現實天使！　銀色緊身衣「火辣S曲線」全看光

火舌急吞宏福苑7棟樓！專家嘆：火星如「骨牌效應」，簡直惡夢

快訊／台股收盤大漲144.99點　台積電跌5元至1435

「先喝道」開出發票特獎！幸運兒花95元買2杯就中200萬

海產捐肝救父三天就上工　「肝只剩20％吃止痛藥錄影」

港尖沙咀及荃灣20分鐘內又現火災　雲梯車救出濃煙嗆傷男女

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

政治熱門新聞

賴演講爭議　黃揚明：讀稿總比製造麻煩好

吳怡農拚台北市長！里長酸：只會發mail

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

蔣萬安不加碼發現金總預算遭擱置　民進黨團：溝通之門隨時敞開

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢、白目

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

吳怡農為何自曝民調輸王世堅？　黃暐瀚分析：他在走一條險路

更多熱門

相關新聞

行政院對財劃法提覆議案　呈請總統核可

行政院對財劃法提覆議案　呈請總統核可

行政院院會今（27日）討論通過，對立法院修正通過《財政收支劃分法》部分條文修正案提出的覆議案，考量確有窒礙難行之處，將由行政院依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

政院通過1.25兆軍購特別條例　卓榮泰要在野政黨：看清事實

政院通過1.25兆軍購特別條例　卓榮泰要在野政黨：看清事實

政院將對《財劃法》提覆議　國民黨團：讓你踢鐵板「來就否決」

政院將對《財劃法》提覆議　國民黨團：讓你踢鐵板「來就否決」

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

行政院今提財劃法覆議案、軍購特別條例　卓榮泰親上火線說明

行政院今提財劃法覆議案、軍購特別條例　卓榮泰親上火線說明

關鍵字：

行政院卓榮泰財政劃分法財劃法覆議

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面