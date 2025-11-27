與那國島部署飛彈　陸國防部嗆：越雷池半步將付出慘痛代價

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中日關係緊張之際，日本防衛大臣小泉進次郎日前前往距台灣僅110公里遠的與那國島視察，並透露將在該島部署中程地對空飛彈，應對中國威脅。對此，大陸國防部表示，解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步，給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。

小泉進次郎23日以日本防衛大臣的身分，前往距離台灣以東僅110公里的沖繩縣與那國島，他前往當地陸上自衛隊駐地視察時透露，在該島部署中程地對空飛彈的計畫正在順利進行，而此時正值日本與中國關係緊張之際。

對此，大陸國防部發言人蔣斌今（27）日於例行記者會上回應，台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，今年是台灣光復80周年，日本不僅不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重罪行，反而冒天下之大不韙，妄想軍事介入台海，顛覆戰後秩序，重蹈軍國主義覆轍。

蔣斌稱，解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步，給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。

另外，日本政府已完成向美國返銷「愛國者」防空導彈，是日本首次出口殺傷性武器。此外，日本自民黨開始討論修訂安保條約文件，其中包括修改無核三原則，增加國防開支。

對此，蔣斌說，關於日本作為二戰戰敗國的身份早有定論，開羅宣言、波茨坦公告、日本投降書等國際法律文件，明確新禁止日本重新武裝，需要國際社會高度警惕的是，近年來日方逆世界潮流而動，企圖突破和平憲法的約束，肆無忌憚擴軍費，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄無核三原則，甚至妄想介入台海，對地區和平穩定造成嚴重威脅。

蔣斌指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，包括中國在內的亞洲乃至世界人民，永遠不會忘記日本法西斯製造的慘重的災難，絕不允許日本軍國主義幽靈再次為禍人間。他呼籲日方，切實反省歷史罪責，立即停止修憲擴軍，任何重走侵略擴張邪路，破壞戰後國際秩序的圖謀都不會得逞。