喊話賴清德兩岸路線一定要改　呂秀蓮：民進黨現在只想鞏固政權

記者郭運興／台北報導

針對近期時事，前副總統呂秀蓮26日表示，總統賴清德兩岸路線一定要改，民進黨從她那個時候到現在的主張，從來都沒有改過，可是已經是後美麗島時代了，自己不客氣的講，只覺得現在他們（民進黨）只是想鞏固政權、壯大派系。她也提到，到現在為止談對等關稅都神神秘秘搞不清楚，政府要負很大的責任，談判的人要堂堂正正告訴大家有利不利、底線是什麼，現在情況沒有人知道，完全是反民主的作為。

呂秀蓮接受節目《下班瀚你聊》專訪表示，沒有人喜歡戰爭，但大家要分析誰會發動戰爭，無權無勢的人不會發動戰爭，只有少數有權有勢才會發動戰爭，所以應該盯住那些有發動戰爭權力的人，嚴格監督，不能打著愛好和平，然後為所欲為，兩岸不能夠再這樣下去，但是兩岸要談判，難道人人都可以去談嗎？

呂秀蓮表示，當然民進黨也一樣歷史無知，在轉型正義裡面，一些人完全不懂歷史，本著意識形態對於228事件很多幫忙叫屈的，根本在北京是被視為英雄的人，所以也是很悲哀，在台灣曲曲折折的政治歷史演進當中，大家都被騙了，歷史都被扭曲了，所知都有限，因為這樣所以認同就不一樣，搞到今天整個國家非常扭曲，現在掌權的人又是能言善道、善於操縱媒體，影響下一代，所以真相不明、歷史不清楚，被扭曲的價值再繼續被傳下去，真的是結很多惡果。

呂秀蓮直言，自己誠心誠意希望全世界大家都和平，兩岸關係不是說和談、和談，北京會不勝其煩，因為每個人都要來跟他談，賴清德兩岸路線一定要改，民進黨從她那個時候到現在的主張，從來都沒有改過、沒有認真去研究過，可是已經是後美麗島時代了，自己不客氣的講，只覺得現在他們（民進黨）只是想鞏固政權、壯大派系，對台灣前途內政外交方面，沒有認真做研究提出新的看法，真的要代表台灣跟北京、美國談判也不是用一黨之私去看。

呂秀蓮認為，所以自己一直強調國是會議一定要開，而且要認認真真的開，現在更多有專業知識的都只能在群組裡面發發牢騷、起不了作用，現在是劣幣驅逐良幣的時代，這是自己最大的無力感，反正也活得差不多了，但要告訴年輕一代台灣人，最好的機會也會被糟蹋掉，如果再繼續這樣子的話。

呂秀蓮指出，明年4月以前，如果朝野不認認真真談幾個嚴肅的問題，到現在為止談一個對等關稅都神神秘秘搞不清楚，政府要負很大的責任，談判的人要堂堂正正告訴大家有利不利、底線是什麼，現在談判利弊情況也沒有人知道，完全是反民主的作為。