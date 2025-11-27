呂秀蓮：台灣為何一定要聽美國的　納稅錢通通買武器活著有什麼意義

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德26日召開記者會說明1.25兆新台幣國防特別預算，引起熱議。對此，前副總統呂秀蓮表示，如果所有納稅錢通通買武器，活著有什麼意義？為什麼一定要聽美國的，把大家所有辛苦所得給美國軍火商，台灣不要做火藥庫、不做刺蝟島，現在一直編預算，滿足大國軍火需要，不動腦筋想如何阻止戰爭，除了嘴巴喊民主自由，但川普根本不甩這些，台灣應該讓世界看到如果沒有台灣，美國會失去什麼、世界會失去什麼。

呂秀蓮於節目《下班瀚你聊》表示，大家都不要戰爭、不要台灣有事日本有事，自己在韓國告訴他們「台灣有事前，日本跟韓國一定先有事」，因為北京如果真的要攻打台灣，要分散注意力一定先從日韓兩個地方有小動作，所以不能袖手旁觀，自己在日本跟韓國這幾年不斷推動「我們三個國家是唇齒相依」，但反而在國內，台灣政黨分裂，小政客小問題佔了大篇幅，大事情沒有人在討論，這才是台灣最大的危機。

呂秀蓮提到，不斷增加國防預算，大家跟著川普跳舞，以後所有生存目的都是為了戰爭、為了大國戰爭，戰爭獲利最多的是誰？就是軍火商，照理說戰爭應該在人類歷史上淘汰掉，為什麼要所有發明為了戰爭？所有國民納稅所得最高比例要拿去買武器？自己覺得這些事情沒有人敢講也沒有機會講，大家也不去想的話，地球會越來越危險。

呂秀蓮直言，如果所有納稅錢通通去買武器，活著有什麼意義？現在缺少這樣的人物去思考，為什麼一定要聽美國的，把大家所有努力辛苦所得給美國軍火商，與其在想台灣有事、哪些國家有事，應該要倒過來講「台灣不能有事、台灣不會有事」，自己在努力的是這條路。

針對「賴清德提出1.25兆國防特別預算」，呂秀蓮強調，人類歷史上第一個要滅絕的就是戰爭，既然要滅絕戰爭，為什麼要增加武器？如果要真正的和平就要追求真正的公義，小國也有尊嚴，為什麼不能認真討論擬定一套說詞跟白宮說明「我們台灣人要的是什麼」。

呂秀蓮認為，台灣不要做另外一個火藥庫、不做刺蝟島，台灣可以是世界的一顆明珠，應該共同努力讓戰爭從人類文明消失，一直編這些預算，滿足大國軍火需要，不動腦筋想要如何阻止戰爭，從來沒有跟世界講台灣要什麼，除了嘴巴喊民主自由，但川普根本不甩這些，台灣應該要讓世界看到如果沒有台灣，美國會失去什麼、世界會失去什麼。

▼總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）