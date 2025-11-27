　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍小雞合體推直播節目　介紹在地美食還聊政治時事

▲▼陳冠安、李明璇新節目。（圖／陳冠安提供）

▲陳冠安、李明璇新節目。（圖／陳冠安提供）

記者陳家祥／台北報導

2026九合一選舉接近，將參選北市松山信義議員的前國民黨發言人李明璇、參選內湖南港的國民黨前青年部主任陳冠安，今（27）日推出全新共同主持的直播節目《欸今天吃什麼》。節目將固定在每週四晚間8點到9點直播，結合時事評論、在地美食吃播，以及育兒與動保等多元面向，希望以輕鬆節奏承載專業犀利的公共議題，打造屬於新世代的公共對話空間。

李明璇指出，吃飯是每個人每天都要面對的選擇與儀式，若能從「今天吃什麼」出發，延伸到「今天社會發生了什麼」、「我們對公共議題有什麼決定」，便能讓公共討論不再遙不可及，而是像一頓飯、一杯飲料那樣自然融入生活。在時事面向上，節目將以新世代觀點解析國內外重大議題，從政治、公共政策到社會現象。

此外，在地美食則是節目另一大亮點。每一集將搭配不同的南港內湖及松山信義特色店家的美味餐點，透過吃播形式，讓觀眾在了解議題的同時，也能認識台北美食好味道，形成「一邊吃東西、一邊長知識」的節目特色。

值得一提的是，李明璇、陳冠安兩人分別有母親、毛爸的身份，因此節目也將從這兩個視角，深入探討育兒與動保議題。從托育政策、教育環境，到寵物友善空間、流浪動物問題，節目將結合理性分析與親身經驗，呈現年輕世代的新世代觀點。

李明璇表示，希望這個節目不僅是陪伴大家吃晚餐，更是一個讓大眾一起進行公共討論的角落。「很多人覺得政治很煩、公共議題很硬，但如果能在打開外送、打開便當的同時，也順手打開一個節目，一起想想我們的社會要往哪裡去，那就已經是一種很重要的參與」。

陳冠安則指出，作為長期關注青年、居住、動保與地方發展議題的公共參與者，他希望把實務經驗轉化為更易入口的內容。「如果可以用一盤滷肉飯、一杯珍奶，讓更多人願意走進公共討論，便達到兩人的初衷」。

陳冠安說，《欸今天吃什麼》將秉持「專業不犀利不行，聊天不溫暖不行」的定位，在內容上維持對執政者的監督，在形式上則追求節奏輕快、互動感十足，未來也將規劃開放觀眾點餐、點題，讓大家不只能選今晚想吃什麼，也能共同決定節目應該談什麼、社會應該關心什麼。節目預計自首播起，每週四晚間八點準時與觀眾相見，邀請關心公共議題、熱愛美食與在地生活的朋友，一起上線收看《欸今天吃什麼》。

11/25 全台詐欺最新數據

