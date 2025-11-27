李乾龍與藍委餐敘！　傅崐萁曝談3內容：國民黨鐵板一塊

▲國民黨團立委與國民黨副主席李乾龍餐敘 。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（27日）與國民黨立委在立法院附近的喜來登B1辰園餐敘。對於會中會談什麼，國民黨團總召傅崐萁受訪時表示，國防軍購、總預算僵局、院版財劃法等議題都會談到，並強調，國民黨的大家是團結在一起、鐵板一塊，國民黨所有政策都會群策群力，為所有基層百姓一起來發聲，完成該做的工作。

傅崐萁表示，李乾龍身兼非常多的責任跟重擔，不只要籌措國民黨能夠賴以繼續維持這些日常所有的資源跟費用以外，也要肩負2026年大選的整合，還有所有候選人相關的這些資源都要由秘書長一起來支援，尋求各方的支持。

傅崐萁提到，在民進黨這麼強大的壓力之下，包括昨天又表達要增加400億美金的國防軍購，以及總預算目前的僵局要怎麼樣的來解決，畢竟行政院非常非常不尊重國會，尤其賴清德政權對已經通過的國會的法律案完全不來實施，用這種方式來故意把責任要加給在野黨。

傅崐萁指出，《財劃法》去年三讀後，行政院以「看不懂」為由，留下部分未分配餘額；國民黨後續也再次修法，讓中央能將應分配給地方的經費完整分下去。但就在這個時候，行政院突然拋出院版，最大的問題是把今年原本已由行政院自行「簡編」的計畫型補助，從2,900多億元大幅縮減到308億元，如今院版又把數字調回到2,300多億元。

傅崐萁批，計畫型補助的「生殺大權」完全由行政院掌握，等於是集權又集錢。不僅一般性補助款與統籌分配款全面下降，真正的試算版本到現在也未公開，讓各縣市看不到全貌。

傅崐萁轟，到目前為止賴清德還在做政治操作，包括整個把國家推向戰火邊緣，大家推動兩岸和平的方式有很多種，把台灣變成火藥庫只是其中的一種，熱愛和平要怎麼樣和平，方式非常多，但是不是只有一種用武力解決。

傅崐萁呼籲，在這裡希望賴清德能夠趕快來推動朝野的和諧，國民黨今天的聚會更表達大家是團結在一起、鐵板一塊，國民黨所有政策都會群策群力，為基層百姓一起來發聲，完成該做的工作，今天的聚會會非常地圓滿和諧。