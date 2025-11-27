李乾龍餐敘定調2026！　國民黨8縣市長參選名單12月中亮牌

▲國民黨副主席兼秘書長李乾龍今與黨籍立委餐敘。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲、蘇靖宸／台北報導

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（27日）與國民黨立院黨團餐敘。黨團總召傅崐萁證實，與會中談到2026地方選舉，面對新的挑戰會團結面對。據了解，李乾龍在會中和藍委報告昨天提名辦法，同時也拍定，爭取連任的6縣市長和高雄、屏東兩個艱困選區，最快將在12月中提名。

李乾龍今和國民黨團立委在喜來登飯店B1辰園餐敘，歷時約2小時，由黨團買單。傅崐萁會後受訪表示，今天餐敘非常圓滿，黨團出席非常踴躍，對於2026，黨團必須團結在一起，明年九合一選舉，相關新的挑戰會團結面對，回應全國人民積極期待。

據瞭解，雖然鄭麗文已先行拜會黨團，但考量李乾龍做為首席副主席及秘書長，所以黨團再邀李今與藍委們聚餐、交換意見，會中觸及國民黨財務及2026選務，並未談到較爭議性的國民黨兩岸路線問題。

此外，李乾龍也在今日餐敘中，除了坦言黨中央尚有6000萬元的財務缺口，也拜託黨團支持黨昨天通過2026縣市長的「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，但因民進黨已陸續確定縣市長提名人選，有藍委憂心時程上被綠營拉走主導權，所以呼籲李乾龍向黨中央反映能盡速提名，特別是「競爭選區」，例如台中市、台南市、宜蘭縣、金門縣、新竹市等，能盡快有個初選辦法。

同時也拍板爭取連任的6縣市長和高雄、屏東兩個艱困選區，最快將在12月中提名；8個無爭議縣市包含現任黨籍縣市長爭取連任的台北市、桃園市、基隆市、苗栗縣、南投縣與連江縣，以及上次縣市長選舉惜敗的高雄市與屏東縣，將徵召立委柯志恩與蘇清泉參選。