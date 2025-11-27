凌濤稱藍白合不該又被戰狼派影響　陳智菡：都站在合作的善意出發

▲陳智菡 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤受訪談到藍白合直言「自己感受到2024前悲劇的既視感，如果要藍白合的話，不應該由戰狼派又來影響到合作的氣氛」。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（27日）表示，民眾黨絕對有合作的誠意和善意，自己跟凌濤的發言都是站在希望兩黨能合作的善意出發，都是看著歷史在檢討，而且真的都翻頁了，都想要往前看，該被譴責的是那個不具名的亂放話者。

陳智菡表示，那天上完黃光芹的節目之後，有些人開始解讀她的受訪內容，其實自己說的不外乎幾個重點，就是台灣民眾黨絕對有和國民黨合作的誠意和善意，因為不希望再被民主進步黨漁翁得利、讓國家被繼續虛耗。

陳智菡表示，但兩個政黨整合不是1、2、3彈個手指就到位，然後王子公主從此過著幸福的生活，選舉既不是童話故事、而是赤裸裸的競爭，且以民調做為整合的方式是由民眾黨所提出，那民眾黨當然要做好充足準備，讓選民認同所推出的候選人才是台灣最好的選擇，若民眾黨盡了一切努力，卻輸了，一句話「願賭服輸」。

陳智菡指出，昨天有一則新聞引用不具名的知情人士，說黃國昌的底牌是不會退、選到底，自己受訪回應這個消息完全子虛烏有，來源絕對非本黨核心人士，黃國昌早就宣告如果民調輸了，一定會全力支持另一位候選人，說到做到、無庸置疑。

陳智菡提到，TVBS昨天做了相關新聞，另一位Talker是國民黨智庫副執行長凌濤，有趣的是凌濤在受訪的時候，被點名的戰狼小姊姊本人自己先生許甫剛好經過，剛好就聽到凌濤議員高分貝譴責「戰狼派」還被攝影拍到，大家來猜猜看許甫沒被拍到的正面，臉上是甚麼表情？

陳智菡認為，其實自己覺得她跟凌濤的發言，都是站在希望兩黨能合作的善意出發，都是看著歷史在檢討，而且真的都翻頁了，都想要往前看。這則新聞裡該被譴責的除了那個不具名的亂放話者，想見縫插針，個人覺得許甫也應該譴責，怎麼可以這樣聽到有人在罵老婆，不幫老婆討個公道，就這樣若無其事地走過去？

▼凌濤。（圖／記者周宸亘攝）