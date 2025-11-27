寒流不是最危險的那天　醫揭「延遲猝死」48小時後才最可怕

▲全台氣溫驟降，醫師提醒，冷後48小時最需注意。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全台氣溫驟降，許多人起床都能感受到明顯寒意。醫師黃軒提醒，最可怕的不是某天突然變冷，而是冷到後的48至144小時，因為猝死往往不是在當天發生，「而是在2至6天後下手」。

黃軒在臉書揭露心肌梗塞的「延時性爆裂」真相，談到患者被冷到後的48至144小時，全身就像被按下慢速計時炸彈，雖然看起來正常、生活照舊，但身體內部正在醞釀一場「顯微級的火山鏈反應」：血管收、血壓升、凝血風暴啟動，最後在2至6天後，把冠狀動脈堵到一個不行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒指出，這種延遲式心臟偷襲，已經被多篇國際期刊反覆證實，而且越年輕越以為沒事、越大意的人，反而越容易被打個措手不及，「這不是單一國家，而是歐洲、北美、亞洲的跨國研究都一致得到的結論。」

黃軒說，當人遇到冷刺激，血管會先「冷縮」，使得血壓上升、心跳變快、心肌耗氧量變高，因為身體會以為你要失溫了，所以強迫心臟加壓，「心臟像被逼著跑百米」，這是誘發STEMI型態的急性心肌梗塞前置「地基」，但真正讓心肌梗塞「延後」的是接下來 72 小時內的「內傷後反應」。

根據各國得到的一致結論，氣溫每下降1度，血壓上升、血液黏稠度上升、凝血系統活化、發炎反應延遲性增強，血液在48至96小時變「黏、濃、硬」，與寒冷相關的生理變化逐步累積，使得血液變成「堵管神器」，而且低溫還會刺激身體發炎因子緩慢上升，此時只要一個契機，例如咳嗽、情緒、上廁所用力、清晨交感神經飆升，血栓就會「啪一下」堵住。

黃軒表示，這也是為何醫院冬天的急性心肌梗塞病例常常不是天冷當天發生，而是冷後三、四天一波爆，因為低溫就是「完美做血栓的天氣」，「冷天不是最危險的那天，最危險的是你以為『自己已經習慣了冷』的那幾天。」