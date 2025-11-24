「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫真的會冷！最低溫時間曝

▲降溫明顯！北台灣先變天最低下探14度 。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

本周典型東北季風吹拂，中央氣象署表示，北台灣天氣率先轉變，降雨機率增加，且白天降溫明顯，差將近8至9度左右，「一下子從短袖變成需要加外套。」氣象專家預期，未來一周主要為東北季風的強弱變化，預期會有2波先後影響台灣，強度沒有特別強，但會讓北台灣溫度起伏變化較大。

氣象署預報，東北季風報到，北台灣天氣會率先轉變，桃園、台北、宜蘭降雨機率增加，今天北部、宜花白天降溫明顯，落差將近8至9度左右，中南部仍溫暖，但晚間降溫迅速，晚間至明天（26日）清晨涼冷程度「不亞於北部」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周2波東北季風報到。（圖／中央氣象署）



各地低溫部分，預估北部、宜蘭：15至16度，中部14至16度，南部17至19度，花東17至18度。氣象署提醒，今晚「真的會冷」，民眾需留意降溫注意保暖，晝暖夜冷溫差大。

天氣風險公司指出，未來一周預估有2波東北季風影響台灣。第一波水氣不多，今天僅迎風面的北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮一帶有局部短暫陣雨機會，其他地方天氣晴到多雲。溫度明顯會比前一天偏涼，北部、東北部白天高溫會降到20至22度，中部及花東地區高溫也會降到23至25度，南部受影響最小，但是高溫也會降到26至28度之間。

預估今晚到明晨將是溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫預報只有14至16度，空曠地區可能降到12至14度，輻射冷卻明顯的地方可能更低一些，南部及花東都市地區17至19度，空曠地區有機會降到15至17度左右，也是相當有涼意的溫度。

天氣風險公司分析，第二波東北季風27至28日（周四至五）接續南下，同時因為南邊熱帶低壓或颱風外圍環流水氣北上到台灣東南方海面。27日迎風面地區北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，降雨範圍比第一波稍大一些，28日降雨逐漸減少。