　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫真的會冷！最低溫時間曝

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲降溫明顯！北台灣先變天最低下探14度 。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

本周典型東北季風吹拂，中央氣象署表示，北台灣天氣率先轉變，降雨機率增加，且白天降溫明顯，差將近8至9度左右，「一下子從短袖變成需要加外套。」氣象專家預期，未來一周主要為東北季風的強弱變化，預期會有2波先後影響台灣，強度沒有特別強，但會讓北台灣溫度起伏變化較大。

氣象署預報，東北季風報到，北台灣天氣會率先轉變，桃園、台北、宜蘭降雨機率增加，今天北部、宜花白天降溫明顯，落差將近8至9度左右，中南部仍溫暖，但晚間降溫迅速，晚間至明天（26日）清晨涼冷程度「不亞於北部」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周2波東北季風報到。（圖／中央氣象署）

各地低溫部分，預估北部、宜蘭：15至16度，中部14至16度，南部17至19度，花東17至18度。氣象署提醒，今晚「真的會冷」，民眾需留意降溫注意保暖，晝暖夜冷溫差大。

天氣風險公司指出，未來一周預估有2波東北季風影響台灣。第一波水氣不多，今天僅迎風面的北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮一帶有局部短暫陣雨機會，其他地方天氣晴到多雲。溫度明顯會比前一天偏涼，北部、東北部白天高溫會降到20至22度，中部及花東地區高溫也會降到23至25度，南部受影響最小，但是高溫也會降到26至28度之間。

預估今晚到明晨將是溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫預報只有14至16度，空曠地區可能降到12至14度，輻射冷卻明顯的地方可能更低一些，南部及花東都市地區17至19度，空曠地區有機會降到15至17度左右，也是相當有涼意的溫度。

天氣風險公司分析，第二波東北季風27至28日（周四至五）接續南下，同時因為南邊熱帶低壓或颱風外圍環流水氣北上到台灣東南方海面。27日迎風面地區北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，降雨範圍比第一波稍大一些，28日降雨逐漸減少。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女密友「想維持床伴關係」　預藏美工刀刺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫真的會冷！最低溫時間曝

《臺灣全民安全指引》普發　柏鴻輝：路透、美聯都讚許內容實用

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子首創「無條件退款」：全面負責

金鐘、走鐘得主陪你開跑！New Balance 10K引爆社群話題　金曲歌王壓軸演唱！

連2波低溫探15℃！這次冷空氣偏南　鄭明典「台灣降溫比較有感」

交友神器「女生自介99.99%都提到」　工程師爆氣翻譯！PTT喊粗暴

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷時間出爐

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫真的會冷！最低溫時間曝

《臺灣全民安全指引》普發　柏鴻輝：路透、美聯都讚許內容實用

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子首創「無條件退款」：全面負責

金鐘、走鐘得主陪你開跑！New Balance 10K引爆社群話題　金曲歌王壓軸演唱！

連2波低溫探15℃！這次冷空氣偏南　鄭明典「台灣降溫比較有感」

交友神器「女生自介99.99%都提到」　工程師爆氣翻譯！PTT喊粗暴

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

躺在床上就是睡不著？「6大可能」解密你失眠原因

高三學長「被撞一下肩膀」暴走！拖行學妹3層樓、強剪頭髮

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊　製作成員曝：團隊很痛苦

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

相關新聞

連2波低溫探15℃　鄭明典：台灣降溫較有感

連2波低溫探15℃　鄭明典：台灣降溫較有感

東北季風再報到，中央氣象署表示，今（24日）晚桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區轉雨，明天25日溫度會進一步下降，低溫下探15度。前氣象局長鄭明典則分析，這次蒙古高壓強度並不強，但因這次冷空氣會偏南出海，「台灣降溫會比較有感」。

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

關鍵字：

氣象氣象雲低溫東北季風

讀者迴響

熱門新聞

即／習近平晚間與川普通話

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子發聲明退款

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日

吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

女密友「想維持床伴關係」美工刀刺人

即／台中某飯店驚傳女墜12F　卡3樓欄杆

連2波低溫探15℃　鄭明典：台灣降溫較有感

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面