下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

▲下周一晚間起東北季風增強，影響至下周五，北東有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(23日)各地多雲到晴，不過下周一晚間起要變天了，隨著東北季風增強，雨區將擴大，北部和東部有雨，低溫下探14度，這波東北季風預計影響至下周五。此外，菲律賓東方海面已有低壓形成，後續不排除生成熱帶系統，路徑朝呂宋島南邊移動，對台灣沒有影響。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天東北季風減弱，環境轉乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨；下周一水氣增加，白天基隆北海岸、東北部、大台北地區有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多雲到晴。

張竣堯指出，周一晚起東北季風增強，雨區擴大，北部轉有局部短暫雨，下周二到下周五持續受東北季風影響，其中下周二水氣較緩些，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北則有零星短暫雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯表示，下周三到下周五，水氣增加，桃園以北、東半部有局部短暫雨；下周六東北季風減弱，各地大多晴到多雲，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

溫度趨勢上，張竣堯說明，明天清晨偏涼偏冷，各地低溫約16到20度，局部空曠地區會再低1到2度，近山區譬如苗栗，或中南部空曠地區，都可能有14到15度低溫；白天氣溫回升，北部、宜蘭、花蓮約25到27度，中南部、台東約28到30度。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一晚間東北季風增強，張竣堯指出，北台灣低溫將下降至18度左右，下周二晚上和下周三清晨溫度更低，中部以北、宜蘭低溫約14到16度，南部、花東約16到18度；東北季風影響期間，白天北部、東北部高溫約20到22度，其他地區包括中南部高溫可到26到28度，整體來說，北台灣整天偏濕偏涼，中南部日夜溫差大。

至於下周是否會有颱風，張竣堯說明，菲律賓東方海面有低壓形成，後續不排除有生成熱帶系統的機會，倘若有發展，路徑將朝呂宋島南邊移動，距離遙遠，對台灣天氣沒有影響，但生成時間或增強強度等都還要再觀察。