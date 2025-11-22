　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周一晚間起東北季風增強，影響至下周五，北東有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(23日)各地多雲到晴，不過下周一晚間起要變天了，隨著東北季風增強，雨區將擴大，北部和東部有雨，低溫下探14度，這波東北季風預計影響至下周五。此外，菲律賓東方海面已有低壓形成，後續不排除生成熱帶系統，路徑朝呂宋島南邊移動，對台灣沒有影響。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天東北季風減弱，環境轉乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨；下周一水氣增加，白天基隆北海岸、東北部、大台北地區有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張竣堯指出，周一晚起東北季風增強，雨區擴大，北部轉有局部短暫雨，下周二到下周五持續受東北季風影響，其中下周二水氣較緩些，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北則有零星短暫雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯表示，下周三到下周五，水氣增加，桃園以北、東半部有局部短暫雨；下周六東北季風減弱，各地大多晴到多雲，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

溫度趨勢上，張竣堯說明，明天清晨偏涼偏冷，各地低溫約16到20度，局部空曠地區會再低1到2度，近山區譬如苗栗，或中南部空曠地區，都可能有14到15度低溫；白天氣溫回升，北部、宜蘭、花蓮約25到27度，中南部、台東約28到30度。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一晚間東北季風增強，張竣堯指出，北台灣低溫將下降至18度左右，下周二晚上和下周三清晨溫度更低，中部以北、宜蘭低溫約14到16度，南部、花東約16到18度；東北季風影響期間，白天北部、東北部高溫約20到22度，其他地區包括中南部高溫可到26到28度，整體來說，北台灣整天偏濕偏涼，中南部日夜溫差大。

至於下周是否會有颱風，張竣堯說明，菲律賓東方海面有低壓形成，後續不排除有生成熱帶系統的機會，倘若有發展，路徑將朝呂宋島南邊移動，距離遙遠，對台灣天氣沒有影響，但生成時間或增強強度等都還要再觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度
快訊／王品澔陷不倫風波照登紅毯！　全黑西裝現身
楊千霈金馬戰袍「大露背」！連16年主持紅毯　搭檔2男神
曾國城瘦成「一道閃電」！　公開真實體重
網封江湖最後大嫂！　人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

台灣流感稍降　林氏璧示警台人：日本上升「東京感染急擴大」

外送員最低時薪245元明年上路　工會嗆平台：敢漲價就是欺騙社會

快訊／彰化芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場結果出爐　全部未檢出

赴日機票取消54萬張　一票人有感「中國人真的變少」！日本現況曝

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感熱情地雷：管太多

中國旅客拒飛日本　54萬張機票取消！「韓國人崩潰1反應」笑翻她

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

台東熱氣球招募飛行員！百萬補助送出國培訓　年薪上看80萬

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

台灣流感稍降　林氏璧示警台人：日本上升「東京感染急擴大」

外送員最低時薪245元明年上路　工會嗆平台：敢漲價就是欺騙社會

快訊／彰化芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場結果出爐　全部未檢出

赴日機票取消54萬張　一票人有感「中國人真的變少」！日本現況曝

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感熱情地雷：管太多

中國旅客拒飛日本　54萬張機票取消！「韓國人崩潰1反應」笑翻她

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

台東熱氣球招募飛行員！百萬補助送出國培訓　年薪上看80萬

金馬獎／王品澔露面認了「暴瘦6kg」　被問不倫簡廷芮…反應曝光

上街抗議川普！韓農民團體怒控「巧取豪奪」：反對鬆綁檢疫美產品

財劃法一修再修　卓內閣拿什麼全面開戰？

「再睡5分鐘X湯姆貓與傑利鼠」聯名第2波　2款周邊+甜點禮盒

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

金馬獎／《華燈初上》演林心如兒子爆紅！劉敬23歲了…入圍新人獎

學者：中日爭端會平息　但亞太格局已改變

金馬獎／王品澔陷不倫風波照登紅毯！　全黑西裝現身：很興奮

徐生明少棒回歸原點鄉親力挺　高雄美濃開紅盤13比2勝苗栗汶水

許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友

生活熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

快訊／10縣市「陸上強風特報」

旅日達人「點名東京3地」住宿變便宜

買365元鹹酥雞被念！　網列24條「拜金女條件」傻眼

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

不是物慾降低「她改拿1款包」！大票人推：輕又實用

韓籍小龍女：以後不收禮物　原因讓人直呼噁

今彩539頭獎一注獨得！800萬入袋

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

更多熱門

相關新聞

下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

周末兩天水氣減少，輻射冷卻作用下，夜晚清晨局部低溫可下探14度，下周一晚間起變天，新一波東北季風影響，且持續降溫至下周五，北台灣整天濕涼，北部和東半部有局部短暫雨，中南部日夜溫差大。

今「小雪」高溫30度！　專家提醒：下週氣溫驟降

今「小雪」高溫30度！　專家提醒：下週氣溫驟降

今高溫30℃　下週一晚北台變涼

今高溫30℃　下週一晚北台變涼

今回溫28℃明後天暖如夏　下週東北季風2地區變天

今回溫28℃明後天暖如夏　下週東北季風2地區變天

暖陽周末快閃！下周雨彈再開轟一路濕冷

暖陽周末快閃！下周雨彈再開轟一路濕冷

關鍵字：

天氣氣象氣象署東北季風降雨低溫熱帶系統颱風

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面