生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚到明天3地易下雨　周五局部低溫探14度

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風影響，北東雨勢較明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風影響，今天(26日)晚間起到明天降雨機率高，其中桃園以北、東半部、恆春半島雨勢較明顯，周五過後降雨趨緩，不過輻射冷卻加持下，周五和周六清晨局部低溫下探14度，下周一後再有新一波東北季風盤據一整周，將帶來一波變天和降溫。

氣象署預報員曾昭誠表示，受東北季風影響，今天晚上到明天一整天降雨機率高，北部、東半部、恆春半島、南部、中部山區降雨機率提高，容易降雨地區包括桃園以北、東半部、恆春半島雨勢明顯，有局部短暫雨，但降雨強度不會到大雨等級。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，這波影響預計到周五，不過明晚過後降雨趨緩，周五各地多雲到晴，僅恆春半島、中南部山區有零星雨，周五過後台灣變得更少雨。

周六和周日東北季風減弱，白天氣溫回升，早晚較涼，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

不過曾昭誠指出，下周一將有另一波東北季風南下，且將維持到下個周末，其中下周一到下周三降雨不多，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，曾昭誠說明，明天有另一股東北風補強南下，明天入夜到後天清晨有一波低溫，其中明天北部低溫約18到21度，中南部約23到25度；周五清晨、周六清晨溫度更低，低溫約16到19度，因為環境轉乾，有輻射冷卻作用影響，空曠地區會再低1到2度。

下周一過後還有新一波東北季風盤據一整周，曾昭誠表示，下波東北季風帶來降溫不會比上一波冷，各地溫度約18到21度。

11/24 全台詐欺最新數據

