明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

▲天琴颱風外圍水氣與東北季風前緣水氣匯流，今晚起變天。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(26日)晨輻射冷卻發威，苗栗出現11.6度入秋以來最低溫。天琴颱風生成，中高層水氣將和東北季風前緣水氣匯流，今天晚間起水氣變多，明天降雨擴大，北部、東北部、東部和南部都容易有雨，將是降雨最多時刻；受東北季風和輻射冷卻影響，周六清晨中部以北、宜蘭低溫下探13度。

今天台灣吹東北風，迎風面的宜蘭、基隆北海岸、花蓮雲量偏多，水氣偏少，降雨不明顯，西半部較晴朗，清晨出現輻射冷卻現象，中部以北靠內陸地方溫度偏低，最低溫為苗栗農改場的11.6度，也是入秋以來觀測站監測到的最低溫。

中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，台灣今天受東北季風影響，清晨有涼意，白天天氣不錯，高溫回升一些，中南部日夜溫差大；今天晚上開始水氣增加預計到周四，整體雲多容易有下雨。

天琴颱風生成，劉宇其指出，天琴颱風持續往西前進，對台灣沒有直接影響，台灣北側到東北側雲系發展旺盛，颱風外圍的中高層水氣和東北季風前緣水氣匯流，雲系發展旺盛，將往北移動到台灣上空，今晚是水氣增加過程。

未來一周天氣趨勢，劉宇其表示，大陸高壓影響，東北風偏強，明天高壓南移到華中，東北風持續，這樣天氣型態將持續到周五晚上，周六高壓出海，吹起溫暖的偏東風，溫度才會逐漸回升，12月1日之後下個大陸高壓將影響台灣，颱風朝西往中南半島方向前進，路徑離台灣很遠，但過程中持續有中高層水氣移入影響台灣天氣。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布上，劉宇其說明，今天下午各地無雨，大致晴朗穩定，今天晚上水氣增多，東半部、南部今晚開始會有降雨或飄雨，明天白天東北季風持續影響帶來水氣，降雨逐步增多，北部、宜蘭、東半部、南部容易有短暫雨，這樣的天氣持續到周四，北部、東半部、南部容易有短暫雨，雨勢不會太大。

劉宇其說，周五降雨緩和，中南部、恆春半島仍有零星飄雨；周六後東半部容易降雨，可能有中高層水氣飄入，西半部多雲。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，劉宇其指出，今天清晨溫度低，白天天氣穩定，中南部回升到25度以上，北部、東部偏涼；明天東北季風影響，溫度偏涼，周五到周六清晨天氣轉好，但在東北季風配合輻射冷卻作用下，清晨溫度低。

劉宇其表示，周六清晨中部以北和宜蘭低溫將下探13到15度，其他地區17到18度，由於台北站低溫預測未達14度以下，還沒到冷氣團標準，下波東北季風預計12月1日南下，天氣將再有變化。