林宜瑾請假未到案說明助理費案　綠廉政會2決議：不能一拖再拖

▲廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨廉政會今（26日）召開例會，討論綠委林宜瑾涉詐領助理費案。會後，廉政會主委邱駿彥表示，林宜瑾今日請假未到，廉政會做出兩項決議，若邀請當事人兩次皆未到，就終結程序，一審判決有罪立即處分，避免當事人用請假方式拖延；涉詐領助理費案都按過往案例，一審判決有罪才處分。邱也提到，今日會中還有提到綠委陳歐珀案，今天決議請陳歐珀來說明、下週發函，但應該他才剛交保，考量時程，預計2月例會時邀陳歐珀說明。

邱駿彥表示，今天本來要請林宜瑾過來，但她請假，就針對這些案子做出決議，廉政會要處分前一定要遵守程序正義，請當事人到會說明對其有利事項，但當事人很多都用請假方式拖延，廉政會今天決議，有需要請當事人到會說明時最多通知兩次，如果真的不能來就用書面，都不理睬程序就終結，一審判決有罪就立刻處分。

邱駿彥指出，另一決議事項，詐領助理費的案子，廉政會整理過去案子，都是等一審判決有罪才會做出處分，除非像前桃園市長鄭文燦、前立委蘇震清這種眾所矚目的案子。他也坦言，詐領助理費事幾乎是所有議員的共業，過去也沒有適當的法律規範，所以現在一個個爆開來，在法院判決有罪前就不會先處分。

對於林宜瑾案，邱駿彥表示，現在就是請她過來，兩次通知不來，廉政會的程序義務就終止，判決一審有罪就馬上處分，過去曾經有當事人說沒有讓他有說明的機會，後來廉政條例就有明文規定，要讓當事人有說明機會，程序正義是一定要做的，但也不能一拖再拖，所以今天做成決議最多通知兩次，都不回應的話程序就走完。

邱駿彥說明，第一次通知林宜瑾是立案，第二次通知就是請她今天過來，林宜瑾中午才說沒辦法過來，她有寫一份說明，但只是說身體不舒服沒辦法來，也不是說明案情，下禮拜會再通知一次，要求她12月例會要過來，如果再不過來就不通知她。

邱駿彥也透露，下次例會改在1月7日，除非法院這個月內就判決下來，但這誰都不能控制，目前為止只開了一次準備庭，但也許法官剛好手上沒其他案子就快很多，也不一定。另外還有陳文智案停權三年確定，今天廉政會把裁決書從頭到尾確認一次，沒有問題明天就發出去。

對於今日會議，邱駿彥提到，今天討論的第二個案子就是陳歐珀，雖然之前有跑過一次程序，就是他選舉時用人家的車子，這已經處分過，沒想到還有第二次，就是陳歐珀涉嫌商港法關說、詐領助理費，今天決議請陳歐珀來說明、下週發函，但應該他才剛交保，預計請陳歐珀二月時過去，如果12月有點太趕。