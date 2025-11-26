親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

▲前駐日代表謝長廷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日親近民眾黨粉專「台灣網路視窗」瘋傳「暗網洩露郵件指出，日本首相高市早苗在擔任總務大臣期間收受謝長廷數百萬珠寶賄賂，藉此影響日本對台政策」的說法。事實查核中心查核結果指出，相關內容源自匿名論壇的仿作文件，整體可信度極低，屬查無實證的錯誤訊息。對此，謝長廷今（26日）稍早表示，已在第一時間向治安單位報案，對高市早苗的政治主張，不同人可能有不同觀點，但以賄賂珠寶這種假新聞，醜化首位女性首相，侮辱其人格清白，可以說是最惡劣的手段，應該受到文明社會譴責。

針對社群平台流傳「暗網洩露郵件指出，日本首相高市早苗在擔任總務大臣期間收受謝長廷數百萬珠寶賄賂，藉此影響日本對台政策」的說法，事實查核中心11月下旬發布查核結果指出，相關內容源自匿名論壇的仿作文件，文件語言特徵明顯與日本官方文書不符，日本主流媒體亦無相關報導，整體可信度極低，屬查無實證的錯誤訊息。

謝長廷表示，近日暗網流出一則假消息，抹黑他在擔任駐日代表期間，曾經郵寄百萬珠寳，賄賂高市早苗大臣云云。自己已經在第一時間向治安單位報案，台灣的「事實查核中心」和國家安全單位也迅速展開調查，證明假消息是中國的特定網軍所為。

謝長廷也發聲明指出，第一、這個消息純屬無中生有的造謠，動機在打擊日本高市早苗首相並分化台日友好關係，甚為明顯。第二、高市早苗首相是他敬佩的日本國會議員，高市早苗是一位勇敢、正直、對日本和世界充滿使命感的政治家。對她的政治主張，不同人可能有不同觀點，但以賄賂珠寶這種假新聞，醜化首位女性首相，侮辱其人格清白，可以說是最惡劣的手段，應該受到文明社會的譴責和制裁。

聲明也提到，第三、制裁這種惡劣的造謠者，最好方法就是讓他們的抹黑不但達不到目的，而且還收到反效果，要做跟他們期待相反的事情。他們企圖破壞台日關係，就要更努力加強台日友好關係，他們企圖破壞高市早苗的名譽，降低她的支持度，就要更支持高市早苗，為她澄清誤會，維謢她的聲譽，讓更多人了解她對東亞區域安定及世界和平的貢獻。

謝長廷強調，他相信如果每一件造謠都收到反效果，那造謠者自然慢慢減少、消失。千萬不要因為抓不到造謠者或造謠者藏匿在黑暗深處，就失去希望、放棄努力。