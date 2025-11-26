　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

▲▼考試院媒體茶敘，考試院長周弘憲。（圖／記者詹詠淇攝）

▲考試院長周弘憲。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨團提案停砍公教人員退休金，考試院長周弘憲今（26日）呼籲，國家面對高額潛藏負債，應讓年改方案走完全程，不要再擴大基金赤字。政府究竟要花多少錢，才能解決軍公教勞農和國民年金的潛藏債務？如果沒有另覓財源，未來無論誰執政都會焦頭爛額，納稅人負擔也會非常沈重，希望透過院際合作一起解決各職業別基金的財務困境。他也提到，若讓年改踩剎車，不但挹注款、投資收益都會減少，基金用罄時間還會再提前4年，無論對退休或者現職人員都不是好事。

第14屆考試院就職即將滿一年，考試院長周弘憲今（26日）舉行媒體茶敘，說明本屆考試院近1年來的績效作為，考試院副院長許舒翔、秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑、保訓會主任委員蔡秀涓等也出席。

針對立法院審議中的公教退撫法草案，周弘憲表示，退撫新制從84年起就沒有足額提撥，繳費和收益不足以支撐給付，至今基金已累積了2.96兆的潛藏債務，這是跨世代必須共同承擔的歷史共業，也因此才會有年金改革的推動。近年退撫基金財務改善，是年改帶來的成果，將節省經費挹注回基金，擴大了本金，配合投資績效提升賺了更多的收益；如果沒有年改，退撫基金120年就會歸零。

周弘憲強調，即使推動年改，基金仍會在20多年後用罄。如果立法院的修法通過，讓年改踩剎車，不但挹注款、投資收益都會減少，基金用罄時間還會再提前4年，無論對退休或者現職人員都不是好事。而擴大的資金缺口如果要求政府填補，因為缺乏預算法和財政紀律法規定的「彌補資金的來源」，以及財政收支劃分法規定的「相對收入來源」，又可能引發行政院提出違憲爭論。

周弘憲指出，最近朝野政黨都在修改勞工保險條例，確立政府的最後支付責任，這就帶出一個嚴肅的議題，就是政府解決軍公教勞農和國民年金的潛藏債務，每年究竟要花多少錢才夠？在不排擠其他支出的前提下，錢又該從哪裡來？如果沒有另覓財源，未來無論誰執政都會焦頭爛額，納稅人負擔也會非常沈重。呼籲應儘速展開院際合作，共同解決所有職業別的保險與退休基金財務困境。

周弘憲說，政府每年撥補公保、軍公教退撫，同時也在撥補勞保，已經很吃力，但國家的潛藏債務仍高達20兆。在還沒提出財務改善方案前，實不宜修法擴大支出，讓問題更難解決。

周弘憲強調，其實目前為止的年改所得調降，絕大多數來自社會不支持的18％優存；如果能讓年改方案繼續走，4年後所得替代率就不再下降，這段期間政府還會視物價指數來調高退休給付，足以讓公教退休人員有基本生活的保障，基金也不會提前見底，應是目前條件下的最佳作法。

周弘憲說，公務人員退休撫卹是考試院的憲法職權，基於院長的職責，他必須呼籲各界嚴肅看待退撫基金財務不永續的問題；而作為國家的政務人員，他也希望現在的決策不要擴大國家財政負擔，影響年輕世代的權益。

針對院際合作，是否會向立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰會商退撫法修法議題，周弘憲舉例，與立院、立委溝通也是院際間協調，希望各院尊重各院職權，有事可以盡量溝通協調。

▲▼考試院媒體茶敘，左至右分別為副秘書長吳美紅、考選部長劉孟奇、秘書長劉建忻、院長周弘憲、副院長許舒翔、銓敘部長施能傑、保訓會主委蔡秀涓。（圖／記者詹詠淇攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

立法院國民黨團今（3日）召開記者會批評，國考人數雪崩，執政黨卻大舉調高國考報名費用，這是阻止對公共服務有熱情的年輕人報考。對此，考選部回應，國家考試財務主要收入來源為應考人報名費，目前大部分收費基準已超過10年未曾調整，由於成本持續上升，導致考選業務基金自111年至113年虧損累計達2.66億，並可能於116年上半年用罄，為確保國家考試穩健辦理，調整考試報名費，平均調幅約25.8%，預計自115年各項國家考試開始適用。

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

花蓮光復災情慘重　考試院長捐1個月所得至0923堰塞湖賑災專戶

花蓮光復災情慘重　考試院長捐1個月所得至0923堰塞湖賑災專戶

勞工有望跟進3天身心調適假？　民進黨：公務員是政府帶頭示範起點

勞工有望跟進3天身心調適假？　民進黨：公務員是政府帶頭示範起點

