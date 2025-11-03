國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

▲考試院。（圖／記者杜冠霖攝）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團今（3日）召開記者會批評，國考人數雪崩，執政黨卻大舉調高國考報名費用，這是阻止對公共服務有熱情的年輕人報考。對此，考選部回應，國家考試財務主要收入來源為應考人報名費，目前大部分收費基準已超過10年未曾調整，由於成本持續上升，導致考選業務基金自111年至113年虧損累計達2.66億，並可能於116年上半年用罄，為確保國家考試穩健辦理，調整考試報名費，平均調幅約25.8%，預計自115年各項國家考試開始適用。

針對媒體報導有關國家考試報名費於115年調漲，考選部表示，國家考試財務主要收入來源為應考人報名費，並用於辦理各項考試支出，目前大部分國家考試的收費基準已超過10年未曾調整，而自106年至113年基本工資調漲逾37.6%；平均電價調整情累計達54.8%；消費者物價指數漲幅為11.78%。

此外，考選部指出，電腦化測驗類科增加及考區增設亦使相關試務成本攀升，由於辦理國家考試試務成本持續上升，導致考選業務基金自111年至113年的虧損累計達2.66億元，並可能於116年上半年用罄。

考選部強調，為確保國家考試穩健辦理，調整所辦理國家考試報名費，平均調幅約25.8%，已於114年2月27日預告修正公務人員及專技人員二類考試規費收費標準，相關法規於114年4月9日發布生效，調整後的報名費預計自115年各項國家考試開始適用；另導遊領隊證照評量測驗已自113年改由交通部辦理，並自訂報名費收取標準，不在考選部辦理國家考試範圍內。