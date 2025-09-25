花蓮光復災情慘重　考試院長捐1個月所得至0923堰塞湖賑災專戶

▲考試院長周弘憲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重災情，造成光復鄉等地居民傷亡，市區建築及交通設施亦受重大損害。為協助受災地區重建工作，考試院長周弘憲今（25日）宣布捐出一個月所得，祈願逝者安息，受災民眾早日重建家園，恢復正常生活。

考試院表示，此次強颱「樺加沙」挾帶的豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉等地。面對這場無情的天災，周弘憲院長心繫花蓮鄉親，決定捐出一個月所得，希望能略盡綿薄之力，協助花蓮受災民眾，共同攜手度過難關。