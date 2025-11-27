　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

移民特考確定刪除身高限制　考試院會通過明年上路

▲▼考試院空景、國家考場空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（27）日通過修正草案，移民特考刪除身高限制、三等考試新增資訊組、調整各等別應試專業科目、放寬英語檢定採認年限為5年並增列培力英語能力檢定測驗（BESTEP）為英檢採認種類，預計明年上路。另外也通過，將特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試增列需用名額567名。

考試院說明，114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試原提報需用名額1,759名，為因應用人機關新增之用人需求，提報增列需用名額567名，其中地方特考557名，離島特考10名，連同原公告需用名額，合計本2項考試需用名額為2,326名，其中地方特考2,289名，離島特考37名。

考試院補充，本2項考試預訂於114年12月6日（星期六）至8日（星期一）舉行，關於各類科增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢。

考試院院會今日通過公務人員特種考試移民行政人員考試規則修正草案，刪除本考試身高限制，三等考試新增資訊組，調整二等考試專業科目內涵及範圍，三等及四等考試均減列專業科目數1科；應考資格之英語檢定測驗成績採認年限放寬至5年，並增列培力英語能力檢定測驗（BESTEP）為英檢採認種類。自明年移民特考開始適用。

考試院指出，用人機關內政部經通盤檢視工作所需職能，審酌身高非執行勤務之關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，爰刪除本考試體格檢查身高限制。

考試院說明，又用人機關考量移民行政業務性質龐雜特殊，近年犯罪型態與手法隨科技發展越趨複雜化及多樣化，為因應實際勤業務及科技犯罪趨勢需要，建議於本考試三等考試移民行政類科下分設組別取才，包括由現行移民行政類科改置之「一般組」及新增「資訊組」，並通盤檢視調整各等別、類科應試專業科目設計及內涵，其中二等考試配合核心職能需要，調整專業科目內涵及範圍，維持列考4科；三等、四等考試經調整後，專業科目數則均減少1科，分別列考4科及3科。

考試院表示，為減輕應考人負擔，二等及三等考試應考資格之英語檢定測驗成績採認年限，由現行報名期間前3年內修正為報名期間前5年內；另英檢測驗種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行8種英檢測驗增加為9種。

11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

考試院長：停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」

考試院長：停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」

國民黨團提案停砍公教人員退休金，考試院長周弘憲今（26日）呼籲，國家面對高額潛藏負債，應讓年改方案走完全程，不要再擴大基金赤字。政府究竟要花多少錢，才能解決軍公教勞農和國民年金的潛藏債務？如果沒有另覓財源，未來無論誰執政都會焦頭爛額，納稅人負擔也會非常沈重，希望透過院際合作一起解決各職業別基金的財務困境。他也提到，若讓年改踩剎車，不但挹注款、投資收益都會減少，基金用罄時間還會再提前4年，無論對退休或者現職人員都不是好事。

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

花蓮光復災情慘重　考試院長捐1個月所得至0923堰塞湖賑災專戶

花蓮光復災情慘重　考試院長捐1個月所得至0923堰塞湖賑災專戶

移民特考公務員考試英語檢定地方特考考試院

