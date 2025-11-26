惡劣！彰化社頭百年土地公廟12月將入新厝　竟遭潑紅漆破壞

▲彰化社頭鄉百年土地公新廟被潑紅漆。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉湳底村的信仰中心「山壩福德宮」，近日傳出遭人惡意潑漆破壞。這間擁有近百年歷史的土地公廟，今年才由管委會募款數十萬元興建新廟，原定12月13日舉行安座入火典禮，沒想到新廟尚未啟用就遭破壞，讓當地信眾十分痛心，警方據報後已調閱監視器，積極偵辦中。

廟方管理委員會表示，今天（11月26日）上午發現福德宮內牆面遭人潑灑油漆，已立即向警方報案。管委會總幹事、同時也是社頭鄉代表的邱湧錩痛心表示，不論破壞者有任何情緒，都不應該用這種方式表達。

邱湧錩說明，山壩福德宮是湳底村一帶居民從小拜到大的信仰中心，近百年來當地民眾都是將石頭公當成土地公祭拜。今年特別為土地公打造神像，並募款興建新廟，就是要給土地公一個更好的家，沒想到卻發生這樣的事情。

▲彰化社頭鄉百年土地公新廟被潑紅漆。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

管委會表示將盡快協調修繕師傅進行修复，確保12月的安座入火典禮能順利進行，讓信眾們能歡喜迎接伯公（客家人對土地公的尊稱）回家。同時也呼籲民眾提供線索，共同守護這座百年土地公廟。

警方於今天上午8時30分接獲報案，初步調查發現，現場留有工人施工未用完的油漆，疑似遭人惡作劇潑灑。目前已擴大調閱周遭監視器，全力偵辦中。警方也提醒，毀損他人財物已觸法，最高可處二年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

這起破壞事件發生前不久，台灣設計展在田中高鐵站的停車場也發生潑漆事件，如今又有廟宇遭破壞，值得社會關注。廟方期望能盡快破案，讓傳統信仰文化得以延續，也還給地方一個純淨的信仰空間。