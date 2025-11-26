　
社會 社會焦點 保障人權

惡劣！彰化社頭百年土地公廟12月將入新厝　竟遭潑紅漆破壞

▲彰化社頭鄉百年土地公新廟被潑紅漆。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

▲彰化社頭鄉百年土地公新廟被潑紅漆。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉湳底村的信仰中心「山壩福德宮」，近日傳出遭人惡意潑漆破壞。這間擁有近百年歷史的土地公廟，今年才由管委會募款數十萬元興建新廟，原定12月13日舉行安座入火典禮，沒想到新廟尚未啟用就遭破壞，讓當地信眾十分痛心，警方據報後已調閱監視器，積極偵辦中。

廟方管理委員會表示，今天（11月26日）上午發現福德宮內牆面遭人潑灑油漆，已立即向警方報案。管委會總幹事、同時也是社頭鄉代表的邱湧錩痛心表示，不論破壞者有任何情緒，都不應該用這種方式表達。

邱湧錩說明，山壩福德宮是湳底村一帶居民從小拜到大的信仰中心，近百年來當地民眾都是將石頭公當成土地公祭拜。今年特別為土地公打造神像，並募款興建新廟，就是要給土地公一個更好的家，沒想到卻發生這樣的事情。

▲彰化社頭鄉百年土地公新廟被潑紅漆。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

▲彰化社頭鄉百年土地公新廟被潑紅漆。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

管委會表示將盡快協調修繕師傅進行修复，確保12月的安座入火典禮能順利進行，讓信眾們能歡喜迎接伯公（客家人對土地公的尊稱）回家。同時也呼籲民眾提供線索，共同守護這座百年土地公廟。

警方於今天上午8時30分接獲報案，初步調查發現，現場留有工人施工未用完的油漆，疑似遭人惡作劇潑灑。目前已擴大調閱周遭監視器，全力偵辦中。警方也提醒，毀損他人財物已觸法，最高可處二年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

這起破壞事件發生前不久，台灣設計展在田中高鐵站的停車場也發生潑漆事件，如今又有廟宇遭破壞，值得社會關注。廟方期望能盡快破案，讓傳統信仰文化得以延續，也還給地方一個純淨的信仰空間。

雲云董座9刀殺害技術長求調解　遺孀揪心：不知怎麼原諒
香港嚴重火警「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職
今晚到明天3地易下雨　周五低溫探14度
快訊／香港嚴重火警　已釀4死2重傷
疑「拖行學妹剪髮」學長發聲！　還原過程

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

惡劣！彰化社頭百年土地公廟12月將入新厝　竟遭潑紅漆破壞

男硬上未成年少女致懷孕墮胎　法官批「惡性不輕」重判7年1月

淫教練松志彬性侵41童判464年　家屬失望淚控：為何不判死刑

台中文山焚化爐「滿到流出來」　環保局長：我高考狀元會解決

快訊／士林公車右轉碰撞行人！　「1男遭捲入車底」無呼吸心跳

中壢火車站周邊有偷拍狼！疑背包藏針孔接近短裙女　警追查中

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

新莊男自助洗衣店掏下體DIY！民眾目睹驚嚇錄影　慣犯又被逮

快訊／國1南下中壢段連環車禍！2事故6車追撞　1駕駛受傷一度受困

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

惡劣！彰化社頭百年土地公廟12月將入新厝　竟遭潑紅漆破壞

男硬上未成年少女致懷孕墮胎　法官批「惡性不輕」重判7年1月

淫教練松志彬性侵41童判464年　家屬失望淚控：為何不判死刑

台中文山焚化爐「滿到流出來」　環保局長：我高考狀元會解決

快訊／士林公車右轉碰撞行人！　「1男遭捲入車底」無呼吸心跳

中壢火車站周邊有偷拍狼！疑背包藏針孔接近短裙女　警追查中

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

新莊男自助洗衣店掏下體DIY！民眾目睹驚嚇錄影　慣犯又被逮

快訊／國1南下中壢段連環車禍！2事故6車追撞　1駕駛受傷一度受困

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

彰化土地公廟伯公廟山壩福德宮潑漆

