社會 社會焦點 保障人權

國道飛來傳動軸狠砸油電休旅車　氣囊全爆駕駛嚇傻...險人生登出

記者唐詠絮／彰化報導

電影「絕命終結站」真實上演！一名陳姓駕駛24日開車行經國道3號彰化快官路段時，對向車道突然飛來一支「巨型傳動軸」，如砲彈般直接砸中他的休旅車頭，瞬間車內安全氣囊全數爆開，白煙瀰漫。經歷生死一瞬間的陳姓事後受訪時仍餘悸猶存，直呼當下腦中閃過人生跑馬燈，能活下來真是「神明保佑」。

▲國道飛來傳動軸猛砸休旅車。（圖／民眾提供）

▲國道飛來傳動軸猛砸休旅車。（圖／民眾提供）

「當時就看到一團黑煙噴過來，下一秒就撞到了！」回憶起事發瞬間，陳姓駕駛聲音仍帶著顫抖。當時他正開著油電休旅車北上，準備前往和美拜訪客戶，行經202公里處時，前方突然出現不明黑色物體，根本來不及反應，瞬間猛烈撞擊就發生了。

▲國道飛來傳動軸猛砸休旅車。（圖／民眾提供）

▲國道飛來傳動軸猛砸休旅車。（圖／民眾提供）

「安全氣囊爆開的當下很可怕，我整個人都恍神了。」陳先生描述，撞擊後車內充滿濃濃火藥味，他一度擔心車輛起火，急著想逃生，卻發現駕駛座車門因A柱變形無法開啟，最後只能從其他車門倉皇逃出。他坦言，那一刻腦中真的閃過人生跑馬燈，以為自己「這次完了」。

這起離奇事故的元兇，經國道七隊調查後確認，竟是對向車道一輛3.5噸小貨車脫落的傳動軸。這支傳動軸掉落後先遭後方聯結車碾壓，接著如砲彈般彈飛跨越分隔島，直擊北上車道，陳先生的休旅車首當其衝，後方一輛半聯結車也遭波及。

▲國道飛來傳動軸猛砸休旅車。（圖／民眾提供）

▲休旅車遭砸氣囊爆開駕駛嚇傻。（圖／民眾提供）

令人無奈的是，肇事的貨車駕駛渾然不知自己釀成大禍，僅感覺車輛突然失去動力，直到警方通知才知道傳動軸脫落闖禍。他無奈表示，車輛才在8、9月做過保養，完全沒想到會發生這種意外。

儘管經歷驚魂一刻，陳先生算是相當幸運。這輛才買2年的百萬休旅車，初估維修費用高達30多萬元，車頭幾乎全毀，但他人僅受輕微腳傷。更幸運的是，專業拖吊車司機告訴他，以這種撞擊力度和位置，車輛通常都會當場翻覆，他能穩住車身且僅受輕傷，實屬奇蹟。「還好神明有保佑，讓我大事化小，小事化無，人沒事就好。」

國道七隊表示，這起事故初步認定是南下小貨車傳動軸掉落所致，確切肇事原因與責任歸屬仍需進一步釐清。

▲國道飛來傳動軸猛砸休旅車。（圖／民眾提供）

▲小貨車傳動軸掉落猛砸對向休旅車。（圖／警方提供）

11/24 全台詐欺最新數據

關鍵字：

彰化國道休旅車傳動軸絕命終結

