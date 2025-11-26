14歲國中生欠3萬！被逼簽本票　「借錢獎狀」貼電桿公審討債

▲彰化一名14歲國中生欠債遭人以借錢獎狀貼上電杆公審。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化近日發生一起超離譜的青少年借貸事件，一名年僅14歲的國中生小明（化名），疑似因為欠下3萬元債務，簽下本票要償還10%重利，事後在社群平台「脆」上被公開，更誇張的是，有人將他的欠債資訊製成「借錢獎狀」，張貼在街頭電線桿及反光鏡上逼他還錢，對此警方已介入調查，積極偵辦中。

這起事件在網路鬧得沸沸揚揚，暑假期間有網友po文指小明欠錢不還躲起來，並將帳號封鎖，據了解，小明疑似向地下錢莊借款3萬元，還簽下年利率高達10%的本票，沒想到近日又有民眾發現，有人在多處電線桿張貼「還錢獎狀」，公開小明拿著所簽本票及借貸契約書的照片。

▲校方得知後已對全校學生安排法治宣導。（圖／記者唐詠絮翻攝）

校方表示，小明是名中輟生，經常不到校上課，個性好動，生活作息不正常。已多次與家長討論其狀況，日前透過網路訊息得知借貸事件後，立即啟動關懷機制，確認學生安全無虞，並同步通知家長共同處理。

校方進一步說明，家長已知悉孩子借錢情形，並已與對方聯繫，承諾將協助處理後續事宜。同時已在朝會時安排法治教育宣導，強化學生正確金錢觀念，這也是校內首次遇到類似個案。

▲校方表示家長將出面處理後續問題。（圖／記者唐詠絮翻攝）

環海法律事務所長廖國竣律師對此案提出專業分析，指出國中生屬於「限制行為能力人」，其借貸行為必須獲得法定代理人同意才有效，若父母事後不承認，契約即屬無效。他更強調，若約定利率過高，且債權人利用未成年人「急迫、輕率、無經驗」等情形放貸，就可能構成重利罪。

合法當鋪業者也劃清界線，表示業內普遍遵守「未滿18歲不放款」原則，即使父母陪同借款，也需嚴格審查資金用途，「若非直接用於未成年人的生活費或教育費用，借貸行為同樣無效」。

▲環海法律事務所長廖國竣律師說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，針對張貼個資海報的違法行為，警方已火速介入調查，強調張貼含有個資的海報已違反《個人資料保護法》，同時任意張貼廣告也觸犯《廢棄物清理法》，將依法處理。針對3萬元本票與10%高利率等，將調查是否涉及《刑法》第344條重利罪；同時將與校方調查釐清，是否有不法組織介入校園或涉及賭博等情事。