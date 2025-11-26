為領普發1萬！鹿港阿公單車迷航9小時　體力透支倒坐路邊

▲鹿港阿公領普發現金迷航騎單車到彰化市遶了9小時，暖警協助。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

普發現金24日開放郵局臨櫃領現，一位住在鹿港的81歲吳姓阿公，為了領取1萬元現金，一大早獨自騎腳踏車出門，但方向感混亂，竟然一路從鹿港騎到約13.4公里外的彰化市區，在街頭漫遊近9小時，最後體力不支倒坐路旁，幸好被熱心民眾發現報警，才結束這場迷航驚魂。

事情發生在11月24日傍晚5點多，彰化警分局莿桐派出所接獲民眾報案，指彰化市環河街旁有一名阿公倒在路邊，看起來非常虛弱。警員黃翎郡、蕭廷勳立刻趕到現場，發現滿頭大汗的吳姓老翁氣喘吁吁，整個人癱坐在地上，連站起來的力氣都沒有。

員警耐心詢問才知道，該名阿公當天早上9點就從鹿港家裡騎腳踏車出發，原本只是想到附近的郵局領取普發現金，卻因為失智症狀影響，方向越騎越偏，不知不覺竟騎到彰化市區。他在車水馬龍的街道上繞了將近9個小時，又累又渴，最後體力完全透支，只能無助地坐在路邊休息。

員警見老翁身體虛弱，先安撫他的情緒，確認沒有受傷後，便開車將他載回派出所休息，同時聯繫家屬。家屬接到電話時又驚又喜，原來他們發現老翁出門久久未歸，正焦急地四處尋找，接到警方通知才鬆了一口氣。

家屬趕到派出所後，不斷感謝警方的及時協助，也透露老翁疑似患有失智症，平時雖然可以自行外出，但這次為了領錢卻不小心騎得太遠，差點發生意外。

彰化警分局也藉此機會提醒民眾，如果家中有失智長輩或容易迷路的親友，盡量不要讓他們單獨外出，平時也應為他們配戴聯絡手環、緊急聯絡卡，或是使用防走失定位裝置，萬一走失時才能迅速聯繫上家人。